Une année record d’adoption à la SPA Mauricie

La pandémie a créé un fort engouement pour l'adoption d'animaux. Les revenus d'adoption de la SPA ont augmenté de 38 % par rapport à 2019. L'organisme a aussi enregistré une diminution de 15 % des abandons en 2020.

On ne pense pas qu'il va y avoir plus d'abandons de gens qui ont effectué une adoption réfléchie et responsable à la SPA Mauricie. On pense qu'il pourrait avoir une augmentation des abandons des gens qui ont effectué l'achat d'un animal sur Internet sur un coup de tête , élabore le directeur général de la SPA Mauricie, Marco Champagne.

Il estime qu'avec un retour à la normal, plusieurs risquent de manquer de temps pour s'occuper de leur animal.

Ce qu'on souhaite, c'est que les gens abandonnent de façon responsable et aillent porter leur animal dans leur refuge local , continue-t-il.

Le directeur général dit que la SPA Mauricie sera prête pour l'augmentation des abandons anticipée en 2022.

Six chats adoptés par un couple

Un jeune couple de Trois-Rivières a même décidé d'adopter graduellement six chats dans la dernière année de la SPA Mauricie.

Le nombre de chats maximum par appartement est de trois, le couple a dû demander une dérogation à la Ville pour leur permettre d'en avoir autant. Le processus a été facile soulignent, Simon-Pierre Lavoie et Sarah-Maude Gosselin.