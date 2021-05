Céleste Lévis et Marie-Clo en tête des nominations aux Prix de la musique de la capitale

Céleste Lévis figure parmi les favoris du jury de ces prix, organisés par la Coalition de l'industrie de la musique d'Ottawa et récompensant pour une deuxième année les artisans de la scène musicale de la capitale fédérale.

C’est un gala qui incorpore des artistes francophones et anglophones. [...] Le fait que je puisse représenter la francophonie en étant l’artiste qui a eu le plus de nominations, c’est quelque chose que j’apprécie beaucoup et c’est vraiment un honneur , a confié l'auteure-compositrice-interprète originaire de Timmins, en Ontario.

La pochette de « Noël tout autour », le troisième album studio de Céleste. Photo : Joly Records

Céleste Lévis pourrait voir son opus de compositions originales des Fêtes Noël tout autour, lancé en novembre dernier, remporter les titres d’Album de l’année et de Meilleure production et arrangements. Sa prestation en direct Session Live Officielle, diffusée en janvier, pourrait être couronnée Performance virtuelle de l’année, catégorie dans laquelle Les Rats d’swompe sont également en lice pour leur spectacle Le Méga Excentrique.

Après l’année qu’on a eue, on s’est tellement posé des questions, on a tellement travaillé fort à trouver de nouvelles façons de faire les choses [...], le fait qu’on ne puisse pas faire de spectacles [ou] ou de lancement officiel, justement, ça a été un petit " thumbs up " pour dire : " Vous avez bien fait ça ". C'est une super belle reconnaissance. Une citation de :Céleste Lévis, auteure-compositrice-interprète

La Franco-Ontarienne est également en nomination comme Artiste de l’année aux côtés, entre autres, de Marie-Clo. Cette dernière est par ailleurs dans la course dans les catégories Album de l’année, avec son tryptique Shell(e), ainsi que Vidéo de l’année pour sa chanson At Ease.

D’autres francophones parmi les finalistes

Le jazz moderne de Jean Cloutier a séduit le jury de cette deuxième remise des Prix de la musique de la capitale : Hannah-Carillon pourrait ainsi décrocher la récompense pour la Meilleure production et arrangements.

Heureux de voir une compilation instrumentale aux côtés d'œuvres dans le domaine de la chanson , le compositeur et saxophoniste ottavien accueille la nouvelle avec une grande joie. Ce prix-là reconnaît le travail de toute l’équipe de production , souligne-t-il, rappelant queson premier mini-album instrumental a mijoté durant 20 ans avant d’être enregistré en studio avec une équipe de musiciens et de techniciens franco-ontariens.

Le musicien Jean Cloutier lors de l'enregistrement du mini-album Hannah-Carillon. Photo : Avec la gracieuseté de Jean Cloutier

Parmi les autres artistes francophones en nomination, on retrouve notamment Rachel Beausoleil et The Great Diversion, formé de Marc-Antoine et Simon Joly, respectivement pour Brazz et This Is It... This Is the End (Meilleure Production et Arrangements); et le vidéoclip Les Marins du groupe art-folk Moonfruits (Vidéo de l’année).

Le projet de centre Afro-Noir Culture d’Ottawa de Wise Atangana, destiné à l’avancement des communautés noires de la région, est quant à lui cité pour le Prix impact.

Les lauréats seront dévoilés lors d’un gala télévisé diffusé vendredi à 20 h sur la chaîne Rogers d’Ottawa et incluant cinq prestations, dont celles de Céleste Lévis et du rappeur LeFloFranco.

Avec la collaboration de Kevin Sweet