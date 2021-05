Des chiffres record pour la CIDAL

La Corporation d’innovation et de développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL), un organisme qui soutient le développement économique et les entreprises de ce territoire, a fracassé des records au cours de l’année 2020 en venant en aide à un nombre inégalé d’organisations.

Dans son rapport financier au 31 décembre, publié jeudi, la CIDALCorporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est fait état d’un soutien accordé à 420 entreprises sur les 1100 avec lesquelles la corporation a communiqué. De ce nombre, 180 ont reçu une aide financière. Plus de 10 millions de dollars ont été injectés au sein du milieu entrepreneurial pour appuyer des compagnies durement touchées par la crise sanitaire.

La CIDALCorporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est a innové, s’est ajustée et a osé afin de poursuivre son rôle de porte d’entrée de l’entrepreneuriat en cette année extraordinaire. Les chiffres démontrent une croissance aussi impressionnante que imprévue […] , a résumé le directeur général de la CIDALCorporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est , Martin Belzile. Le DGdirecteur général croit que l’expérience vécue au cours de la dernière année a donné tout son sens à la raison d’être de la CIDALCorporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est .

En termes plus spécifiques, en 2020, la corporation jeannoise qui comporte plusieurs divisions comme Tourisme, Aéroport et Service aux entreprises, a acquis le Centre de transfert en extrusion ( CTECentre de transfert en extrusion ) d’aluminium et a implanté un campus à l’École des entrepreneurs du Québec. Dans le secteur touristique, l’organisme a notamment accru sa présence par l'entremise de campagnes de promotion du tourisme local et régional et a observé une hausse de 28 % de la fréquentation du site Internet de Tourisme Alma.

Onze entreprises ont été admises dans le programme d’incubateur chapeauté par la CIDALCorporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est , lequel compte maintenant 19 PMEpetite et moyenne entreprise .