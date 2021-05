Qui est Yeferson Soteldo, le nouveau joueur désigné du Toronto FC?

La direction du Toronto FC pense avoir trouvé sa nouvelle star en Yeferson Soteldo, un attaquant vénézuélien de 23 ans. Son arrivée au club a été confirmée la semaine dernière et il a été présenté à la presse et aux amateurs, jeudi, après avoir pris part à sa première séance d'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers.

Bill Manning, le président du Toronto FC, et Ali Curtis, le directeur général, n'ont pas taris d'éloges à l'endroit de leur nouvelle prise.

Mais qui est-il vraiment?

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Natif de Acarigua, au Venezuela, Soteldo entame sa vingtaine, mais la liste de ses accomplissements donne à croire qu'il est beaucoup plus âgé tellement ce joueur est aguerri. Il est d'ailleurs marié et père de trois enfants.

Il compte bien plus de 200 matchs professionnels à son actif. Alors, s'il est jeune en âge, il n'est pas jeune en expérience, ce qui était essentiel pour nous , a dit Bill Manning. Le fait qu'il ait 23 ans, c'est un avantage additionnel. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes allés le chercher.

Il a aussi joué avec un grand club au Brésil alors il compte aussi cette expérience de jouer pour un grand club dans les moments importants et livrer la marchandise , a ajouté Ali Curtis.

Après avoir fait ses débuts professionnels à 16 ans dans la meilleure ligue du Venezuela, Soteldo a joué avec Huachipato FC et Club Universidad de Chile, certains des meilleurs clubs du Chili.

En 2019, il a été transféré au mythique Santos FC, dans le championnat brésilien, équipe avec laquelle le légendaire Pelé a disputé la majorité de sa carrière. Neymar, l'une des grandes vedettes du soccer d'aujourd'hui, y a aussi fait ses armes.

C'est le genre de joueur qui poussera les partisans à vouloir acheter un billet et assister à nos matchs. C'est un joueur capable de faire la différence. Une citation de :Ali Curtis, directeur général du Toronto FC

Yeferson Soteldo est félicité par ses coéquipiers après un but avec la sélection nationale du Venezuela. Photo : Associated Press / Fernando Vergara

Soteldo n'est pas grand. Il mesure 5 pieds 2 pouces (1,60 m). Sa petite taille rappellera sans doute Sebastian Giovinco aux partisans du Toronto FC. L'Italien avait fait la pluie et le beau temps avec les Reds de 2015 à 2019. Nommé joueur par excellence de la MLS en 2015, il avait aidé le TFC à gagner le championnat de la saison régulière, la Coupe MLS et le championnat canadien la même année, soit en 2017.

Si on ne s'en tient qu'à la taille, il y a quelques ressemblances, mais ce sont deux joueurs bien différents , a indiqué Ali Curtis.

Je pense que les partisans, les joueurs et le personnel des équipes à travers la ligue ne tarderont pas à voir quel type de joueur il est lorsqu'il foulera le terrain. Une citation de :Ali Curtis, directeur général du Toronto FC

Le Vénézuélien n'est pas complètement étranger au Toronto FC puisqu'il connaît bien Erickson Gallardo, avec lequel il a joué à ses débuts professionnels. Ce dernier a rejoint Toronto en 2019.

Je lui ai parlé pratiquement tous les jours depuis que j'ai su que rejoindre Toronto était une possibilité. Il n'a pas cessé de me dire à quel point les gens sont gentils ici et à quel point la ville est formidable. C'était important pour moi parce que je voulais m'assurer d'offrir le meilleur endroit à ma famille aussi , a souligné Yeferson Soteldo en conférence de presse.

Une bonne première impression

Yeferson Soteldo s'est entraîné pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers jeudi et il a fait forte impression à l'entraîneur-chef Chris Armas.

J'ai pris part à un match simulé avec les joueurs aujourd'hui. Je me suis tenu à côté de lui. Je voulais le voir à l'œuvre, voir comment il voit le jeu et même dans un court moment comme celui-là, j'ai pu voir à quel point il est intelligent, doué pour les passes et il a beaucoup d'idées , a raconté l'entraîneur.

La meilleure partie, c'est comment il s'est intégré avec ses coéquipiers. Avec les joueurs importants comme lui, on remarque que ça leur prend peu de temps pour s'intégrer à un nouvel environnement. Il avait l'air d'un gars qui est ici depuis longtemps , a-t-il poursuivi.

Soteldo pourrait faire ses débuts dans l'uniforme du Toronto FC, samedi, contre les Red Bulls de New York. Avec les Reds, il arborera le numéro 30, un numéro auquel il voue beaucoup d'affection puisque c'est avec ce même numéro qu'il a fait ses débuts professionnels au Venezuela.