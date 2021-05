Vaccin d'AstraZeneca : l'Albertaine décédée aurait été renvoyée de l'urgence

Lisa Stonehouse, 52 ans, est morte à l’Hôpital de l’Université de l’Alberta samedi.

La province a annoncé la nouvelle, mardi, sans révéler l’identité de la victime, mais un ami de sa famille a confirmé qu’il s’agit de Lisa Stonehouse.

Selon Wilfred Lowenberg, la mère de famille a été renvoyée chez elle après s’être présentée aux urgences de l’Hôpital communautaire des Soeurs grises d’Edmonton.

Deux jours plus tard, elle a été admise à l’hôpital de Strathcona, avant d’être transférée vers l’Hôpital de l’Université de l’Alberta pour un caillot sanguin au cerveau.

Le vaccin était censé sauver des vies et il a emporté la sienne. Une citation de :Wilfred Lowenberg, ami de la famille de Lisa Stonehouse

Même s’il n’y a qu’une chance sur un million que quelqu’un développe un caillot sanguin à cause du vaccin d’AstraZeneca, je pense personnellement que c’est trop , dit-il.

Des symptômes presque immédiats

Lisa Stonehouse a reçu sa première dose de vaccin le 21 avril.

Selon Wilfred Lowenberg, elle s’est sentie malade et engourdie presque immédiatement après, avant de développer un mal de tête insupportable.

Le 29 avril, ses symptômes ont empiré. Elle a donc appelé Health Link, où on lui a dit qu’elle souffrait probablement d’une réaction normale au vaccin.

Ce soir-là sa fille l’a amené aux urgences de l’Hôpital des Soeurs grises, dans le sud-est d’Edmonton, selon Wilfred Lowenberg.

Il dit que sa tête élançait, qu’elle se sentait faible et qu’elle vomissait. La mère de famille a finalement été renvoyée chez elle pour se reposer.

Le 30 avril, sa fille l'a amenée de nouveau à l’hôpital, cette fois-ci à l’hôpital de Strathcona, à Sherwood Park, où elle a été admise. Un tomodensitomètre (plus communément connu sous le nom anglais de PET-CT-Scan) a révélé qu’un caillot de sang s’était formé dans son au cerveau.

Dans l’ambulance qui l’amenait à l'hôpital de l’Université de l’Alberta, Lisa Stonehouse a eu un accident cérébral et a dû être intubée.

Le lendemain, le système de soutien vital a été débranché et elle est décédée.

Orpheline à 19 ans

Wilfred Lowenberg dit que la famille de Lisa Stonehouse veut savoir pourquoi cette dernière a été renvoyée sommairement lors de sa première visite aux urgences de l’Hôpital des Soeurs grises.

Il se demande si le délai dans sa prise en charge a contribué à sa mort.

La seule raison pour laquelle elle voulait se faire vacciner était pour pouvoir voyager avec sa fille Jordan. Une citation de :Wilfred Lowenberg, ami de la famille de Lisa Stonehouse

La mère de famille était comptable. Wilfred Lowenberg la décrit comme une femme intelligente, drôle et dont le rire était contagieux.

Elle laisse dans le deuil sa fille de 19 ans, Jordan. Cette dernière a également récemment perdu son père, Morrie, qui est décédé d’un anévrisme cérébral en janvier 2019.

Elle [Lisa Stonehouse] voulait amener Jordan à tous les endroits où elle et Morrie avaient voyagé , affirme Wilfred Lowenberg.

Des médecins sensibilisés

Selon l’urgentologue en chef pour la zone de Calgary, le Dr Eddy Lang, toute personne qui se présente à l’urgence d'un hôpital doit être enregistrée au poste de triage.

Normalement, il n'est pas question de renvoyer un patient d’un poste de triage , dit-il.

Il dit que les médecins de la province sont au courant des complications liées au vaccin d’AstraZeneca et qu’un protocole d’évaluation de traitement a été mis en place pour traiter les personnes soupçonnées de souffrir d’une thrombose.

Cela devrait être sur le radar pour tous les médecins qui travaillent au Canada, où le vaccin d’AstraZeneca est administré. Une citation de :Dr Eddy Lang, urgentologue

Il ajoute que les hôpitaux ont tous les outils permettant d’identifier les cas de thromboses et que plus la complication est identifiée rapidement, plus les patients ont des chances de s’en sortir.

Quels sont les symptômes d'une thrombose? Mal de tête

Faiblesse dans un bras

Confusion

Difficulté à respirer

Pesanteur ou douleur à la poitrine

Bras ou jambe enflée, rouge et ou douloureuse

Jambe de couleur blanche

Mauvaise circulation sanguine dans une jambe Selon le Dr Eddy Lang, ces symptômes surviennent entre 4 et 20 jours après la vaccination et que les personnes qui présentent ces symptômes devraient consulter un médecin. Il précise toutefois que les symptômes grippaux ou une légère douleur au bras sont normaux.

Enquête en cours

Dans une déclaration écrite, Covenant Health, l'organisme qui gère les centres de soins catholiques, dont l’Hôpital communautaire des Soeurs grises, affirme avoir ouvert une enquête.

Covenant Health, en collaboration avec Services de santé Alberta, enquête activement sur toutes les circonstances entourant la visite [de Lisa Stonehouse] aux urgences et a assuré à la famille que leurs inquiétudes sont examinées , affirme l’organisme.

Selon la médecin hygiéniste en chef de la province, Deena Hinshaw, les thromboses provoquées par le vaccin d’AstraZeneca sont très rares. Elles se produisent une fois sur 100 000 à 250 000 vaccinations.

Deena Hinshaw affirme aussi les personnes âgées de 50 à 59 ans qui contractent la COVID-19 ont 350 fois plus de chances de mourir de la maladie que d’une thrombose liée au vaccin d’AstraZeneca.

Lisa Stonehouse est la deuxième personne chez qui un caillot sanguin a été rapporté en Alberta. Elle est également la première personne en à être décédée.

Plus de 253 000 doses du vaccin d’AstraZeneca ont été administrées dans la province.

Avec les informations de Wallis Snowdon