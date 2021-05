Y-a-t-il trop de services de diffusion en continu?

En faisant le tour de toutes les offres, je me suis posé une question : est-ce qu’il y a trop de services de diffusion en continu (streaming, en anglais)? En tout, il y en a 21 disponibles au Canada.

Chaque semaine, Carl-Edwin Michel fait un tour d'horizon de l'actualité technologique avec les chroniques vidéo Ça me branche.