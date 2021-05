Un laboratoire au Mozambique grâce à un partenariat avec la Saskatchewan

Un partenariat en santé de 30 ans entre la Saskatchewan et le Mozambique a abouti à la création d’un laboratoire qui permet de réaliser des tests de dépistage de la COVID-19 en milieu rural.

Situé à Inhambane, dans le sud-ouest du pays, le laboratoire a commencé son travail cette semaine. Jusqu’à présent, les échantillons devaient être envoyés à Maputo, dans la capitale provinciale.

Les résultats des tests sont obtenus en 24 heures, alors qu’il fallait attendre jusqu’à deux semaines auparavant.

La gérante du projet, Jessie Forsyth, affirme que les tests de dépistage de la COVID-19 permettront aux travailleurs de la santé de mieux comprendre la situation dans la région.

C’est important de pouvoir tester en plus grand nombre pour mieux planifier les bonnes mesures à prendre. Une citation de :Jessie Forsyth, gérante du projet de laboratoire

Selon les données disponibles, les chiffres sont assez bas actuellement dans ce pays du sud-ouest de l’Afrique.

Mais d’après Jessie Forsyth, ce serait principalement dû au fait que peu de tests sont réalisés, ce qui entraîne de fausses statistiques sur la maladie en termes de cas et de de décès.

Le laboratoire peut également effectuer des tests pour la tuberculose, et d’autres maladies, son utilité continuera donc même après la crise de la COVID-19 , a ajouté Jessie Forsyth.

Une vaccination longue et difficile

Même si la vaccination est en cours pour les travailleurs de la santé grâce au programme, COVAX, de l’Organisation mondiale de la santé, la vaccination de la population générale sera longue, comme dans d’autres pays pauvres, souligne un autre membre du projet, Antonio Tanda.

La prévention est la clé. Ça doit être la priorité parce que si vous tombez malade, les soins sont très limités. Une citation de :Antonio Tanda, membre du projet

Un partenariat de longue date

Le laboratoire est un des résultats d’un partenariat de 30 ans et d’investissement de plusieurs millions de dollars avec l’Université de la Saskatchewan et le ministère de la Santé du Mozambique.

Des professionnels de la santé se sont rendus au Mozambique pour en apprendre plus sur le système de santé de ce pays en contexte rural et pour former des centaines de personnes dans différents secteurs de la santé.

En échange, des étudiants du Mozambique et des travailleurs de la santé se sont rendus en Saskatchewan pour suivre des cours ou enseigner au sein de l’Université.

Des centaines de personnes ont été formées aux différents métiers de la santé depuis le début du partenariat il y a 30 ans. Photo : Fournie par Jessie Forsyth

Le partenariat a débuté alors que la situation au Mozambique était délicate, notamment avec des guerres de guérilla, laissant de nombreuses régions sans accès aux soins.

Le partenariat a permis au départ des formations basiques pour les soins dentaires et cliniques avant de former des centaines de personnes dans différents secteurs du milieu de la santé.

Ce partenariat fait une énorme différence et les impacts positifs sont réels. Une citation de :Jessie Forsyth, gérante du projet de laboratoire

L’amélioration de la santé des nourrissons et des mères de famille est actuellement au cœur de la campagne pour les cinq prochaines années. Ce volet est financé à hauteur de 15 millions de dollars par Affaires mondiales Canada.

Avec les informations de Jason Warick