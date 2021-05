Allégations d’inconduites à l'Université de Moncton : Andréi Zaharia congédié

L'établissement ne nomme pas le professeur en question, mais Radio-Canada a été en mesure de confirmer qu'il s'agit d'Andréi Zaharia.

Andréi Zaharia avait été suspendu en juillet, après que d'anciennes étudiantes aient dénoncé des comportements allégués, qu'elles ont décrits comme du harcèlement sexuel et des propos sexistes et misogynes.

Dans un communiqué de presse publié jeudi, l’institution indique qu’elle a pris cette décision après avoir pris connaissance du rapport externe qu’elle avait commandé sur ces allégations.

Le recteur Denis Prud’homme affirme que son établissement doit faire tout ce qu’il peut pour favoriser la mise en place d’un environnement de travail et d’enseignement sain, exempt de violence et de harcèlement. Il ajoute qu’il s’agit non seulement d’un devoir, mais une responsabilité .

Avec des informations de Pascal Raiche-Nogue