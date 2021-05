Déjà quatre aspirants candidats à la mairie de La Tuque

Yves Tousignant habite à La Tuque depuis 34 ans. Il a été maire de Saint-Pierre-les-Becquets de 2013 à 2017.

M. Tousignant est critique de la façon dont les choses se déroulent à l’hôtel de ville. Une ville se développe dans un climat harmonieux et respectueux, c'est la seule solution pour que La Tuque et la Haute-Maurice aillent de l’avant , a-t-il déclaré en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Yves Tousignant a annoncé son intention de briguer la mairie de La Tuque (Archives) Photo : Radio-Canada

J’en reviens pas de la situation et de toutes les controverses, des divisions et des chambardements depuis cinq ans à l'hôtel de ville de La Tuque et je pense que je peux jouer un rôle utile au cours du prochain mandat de 4 ans , ajoute celui qui a déjà été président du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Il trouve que la Ville n’entretient pas de bonnes relations avec ses partenaires. Il pense qu’il sera important de renouer les liens qu’il y avait dans le passé avec les différents partenaires économiques, les organismes de développements économiques et aussi la fonction publique municipale .

Le prochain maire de La Tuque doit absolument être un maire rassembleur et d’expérience. Une citation de :Yves Tousignant, aspirant candidat à la mairie de La Tuque

Le maire de La Tuque, Pierre-David Tremblay, a annoncé à la fin avril qu’il se représentera à la mairie, malgré les avertissements du Directeur général des élections du Québec (DGEQ) et du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) qui le jugent inadmissible à poser sa candidature à La Tuque. L’adresse du domicile du maire est enregistrée à La Bostonnais, mais une partie de son terrain se trouve à La Tuque.

Le conseiller municipal de La Tuque Luc Martel a aussi manifesté son intérêt à devenir maire de la Ville ainsi que le Latuquois Mario Duval.