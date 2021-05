La Capitale-Nationale prête à vacciner les ados en priorité

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, devrait annoncer à 13 h que la décision a été prise de vacciner les adolescents québécois de 12 à 17 ans.

Dès qu'on a le go, une dizaine d'équipes mobiles sont prêtes, des autobus sont déjà prêts. S’il faut amener les équipes dans les sites on va les amener on va le faire, ça s'est fait à la H1N1 , assure Mme McKinnon.

Dès que le gouvernement aura donné officiellement son aval, la machine se mettra en branle. On sait que nos jeunes, ils l’ont eu difficile , dit-elle.

Certains détails restent à finaliser, mais la vision de la santé publique est claire.

On va être très agile sur le moyen, mais on va être très ferme sur l'objectif de vacciner nos jeunes le plus rapidement possible.

Un 9e site de vaccination

Un nouveau centre de vaccination a ouvert ses portes aux Galeries de la Capitale. Il affiche déjà complet pour les trois prochains jours.

Les Galeries de la Capitale héberge un centre de vaccination contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

L'attrait de venir dans un centre commercial, c'est la visibilité , explique Patricia McKinnon qui espère convaincre les magasineurs de se faire vacciner dès que le centre commercial va rouvrir.

Quelque 300 personnes pourront y être immunisées chaque jour et jusqu’à 4000 chaque semaine.

La vaccination va bon train dans la Capitale-Nationale, 40,8 % de la population est maintenant vaccinée.

Des vaccins efficaces

La santé publique de la Capitale-Nationale est maintenant en mesure de confirmer l'efficacité de la vaccination sur son territoire.

L'étude des populations déjà vaccinées permet de démontrer que les 60 ans et plus qui ont été vaccinés ont majoritairement été épargnés par la troisième vague et que les groupes d'âge qui n'ont pas eu accès au vaccin ont été plus touchés.

De moins en moins de cas

La diminution du nombre de cas se poursuit dans nos régions. La Capitale-Nationale en compte 67 tandis que Chaudière-Appalaches en enregistre 107. Le bilan du jour fait état de trois nouveaux décès.

Au chapitre des hospitalisations, deux personnes de plus sont hospitalisées dans la région de Québec pour un total de 81, mais deux de moins se trouvent aux soins intensifs.

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc