Des bornes de recharge électrique new-yorkaises construites à Shawinigan

L’entreprise AddÉnergie, depuis son usine de Shawinigan, livrera sous peu 120 bornes de recharge électrique qui seront déployées dans la Ville de New York. Cette commande ouvre davantage le marché américain pour l’entreprise québécoise.

Une centaine de bornes seront réparties à 34 emplacements dans les cinq arrondissements de la mégalopole. L'entreprise québécoise se spécialise notamment en bornes de recharge sur rue, puisque plusieurs citoyens new-yorkais ne possèdent pas de stationnements privés.

Les 20 bornes restantes seront installées à quatre endroits et serviront à alimenter les véhicules municipaux. Le contrat a été signé en 2019. AddÉnergie demeure propriétaire des bornes et responsable de l’opération du réseau. Les revenus proviendront de l'utilisation des bornes de recharge.

Notre stratégie d’expansion aux États-Unis est actuellement en mode accéléré, et c’est là une étape importante pour FLO | AddÉnergie. Le chantier de New York représente notre deuxième déploiement urbain en importance aux États-Unis, après celui de Los Angeles , soutient par communiqué le président et chef de la direction de FLO | AddÉnergie, Louis Tremblay.

Le tout s’inscrit dans un projet pilote instauré dans le cadre du Green New Deal signé en 2019 par la Ville. New York veut atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Les bornes seront alimentées par Con Edison, qui coordonnera également les travaux d’installation avec le département des transports de la Ville de New York(NYCDOT).

Un travail de partenariat a d'ailleurs été fait avec la mégalopole pour s'assurer de créer des bornes qui sont en harmonie avec le mobilier urbain existant.

À l'usine de Shawinigan, cette expansion représente certains défis. Une dizaine de postes sont présentement à combler.

Avec l'expansion qu'on a, on est toujours en mode embauche. On a plusieurs gens qui travaillent là-dessus. On a aussi recours à des agences , souligne le directeur de l'ingénierie production à l'usine AddÉnergie de Shawinigan, Dominic Poudrier.

La demande pourrait d'ailleurs être de plus en plus grande avec l'engagement du président américain Joe Biden de se tourner vers les énergies renouvelables.

On avait déjà de nos bornes qui étaient installées dans la Ville de Los Angeles. Maintenant, on va avoir une présence physique bien visible sur la côte est. Ça arrive à un moment précieux pour nous, parce qu'on a entendu récemment les engagements du président Biden de vouloir investir dans la recharge électrique davantage aux États-Unis , souligne le directeur communication et affaires publiques chez FLO | AddÉnergie, Sylvain Bouffard.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin