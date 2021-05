IBM dévoile une percée majeure avec une puce de 2 nanomètres ultrapuissante

Chaque génération de puces informatiques est plus rapide et plus économe en énergie, parce que leurs composants de base, les transistors, deviennent de plus en plus petits. Le rythme de ces améliorations s'est ralenti, mais IBM a affirmé jeudi qu’elle aurait au moins une génération d'avance sur la concurrence en réserve.

IBM a présenté ce qu'elle dit être la première technologie de fabrication de semi-conducteur à 2 nanomètres au monde. Selon ce géant, cette puce pourrait être 45 % plus rapide que les puces de 7 nanomètres qui équipent la plupart des ordinateurs portables et téléphones intelligents actuels, et jusqu'à 75 % plus économe en énergie.

Les puces à 2 nanomètres seront également plus petites et plus rapides que celles à 5 nanomètres, qui commencent tout juste à apparaître dans les téléphones intelligents haut de gamme tels que les modèles iPhone 12 d'Apple. Elles seront également supérieures aux puces à 3 nanomètres qui devraient suivre.

La commercialisation de cette technologie prendra probablement plusieurs années. Alors qu’IBM a déjà été l'un des principaux fabricants de puces, l’entreprise sous-traite aujourd'hui sa production à haut volume à Samsung Electronics. Le géant de la technologie maintient toutefois un centre de recherche sur la fabrication de semi-conducteurs à Albany, dans l'État de New York, qui produit des séries de tests.

Le secret : le transistor

L’avancée technologique qu'IBM a présentée jeudi est l'élément de base microscopique de sa puce : le transistor. Ce dernier agit comme un interrupteur électrique pour former les 1 et les 0 des chiffres binaires qui sont à la base de toute l'informatique moderne.

Le fait de rendre les interrupteurs minuscules les rend plus rapides et plus économes en énergie, mais cela crée également des problèmes de fuite d'électrons lorsque les interrupteurs sont censés être éteints. Dario Gil, vice-président senior et directeur d'IBM Research, a indiqué à Reuters que les scientifiques ont pu draper des feuilles de matériau isolant de quelques nanomètres d'épaisseur seulement pour arrêter les fuites.