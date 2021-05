Maxime Coutié remplacera Jacques Beauchamp au micro d'Aujourd’hui l’histoire

Maxime Coutié officie présentement au sein de Radio-Canada comme chef d’antenne du radiojournal national de 8 h et animateur du balado matinal À la une.

Il quittera donc la présentation de ces deux rendez-vous pour se consacrer à Aujourd’hui l’histoire, mais il sera à la barre de Tout un matin l’été prochain, en remplacement de Patrick Masbourian.

Animer Aujourd’hui l’histoire représente une chance exceptionnelle. Jacques Beauchamp et son équipe ont su bâtir une émission brillante, intelligente, tout en restant accessible, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Je compte y mettre toute ma passion et toute mon énergie pour en faire le rendez-vous incontournable des amateurs d’histoire , a-t-il ajouté.

Cette annonce survient quinze jours après celle du départ de Jacques Beauchamp d’Aujourd’hui l’histoire, après six ans au micro et plus de 1000 émissions animées.

L’émission Aujourd’hui l’histoire est diffusée du lundi au vendredi, à 20 h, sur ICI Première.