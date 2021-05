Le MTQ rajeunira la route 109 d’Amos à Saint-Félix-de-Dalquier

Le coût est estimé entre 5 et 10 millions de dollars. Il s’agira du plus important chantier sur le territoire de la MRC Abitibi dans la programmation annuelle du ministère des Transports du Québec (MTQ).

Une couche d’asphalte sera posée sur 2,6 kilomètres dans le secteur de Pikogan. Puis il y aura une réhabilitation majeure sur 8,3 kilomètres, incluant le village de Saint-Félix-de-Dalquier. Le ministère des Transports procédera à la correction en profondeur d’une déformation à l’approche d’une courbe, remplacera un ponceau et installera des glissières.

Dans la portion de 8,3 kilomètres, on enlève les deux ou trois couches d’asphalte, on refait la structure supérieure de la route et on appose deux couches d’asphalte. Ce sont des travaux qui sont quand même importants. C’est plus qu’un simple asphaltage. Et quand on a terminé, on va aussi asphalter les accotements sur 2 mètres entre Amos et Pikogan, puis sur 1 mètre entre Pikogan et Saint-Félix-de-Dalquier. Ça va améliorer la sécurité et faire plaisir aux cyclistes qui pourront l’utiliser , explique Luc Adam, conseiller en communication du ministère des Transports.

La route 109 en direction de Pikogan et Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Si le projet est prévu cet été, il n’est pas impossible qu’il se termine en 2022. Il y a beaucoup de travaux pour l’entrepreneur qui va avoir le contrat dans une saison de travaux. C’est possible que ça soit fini en parachèvement l’année prochaine , précise M. Adam.

Autres chantiers

D’autres chantiers sont prévus sur le territoire. Plus d'un million de dollars seront investis dans le rechargement en gravier du 4e et 5e Rang sur 26 kilomètres au TNO Lac-Chicobi (Guyenne). Ce chemin est sous la juridiction du ministère, puisqu’il est considéré comme une route d’accès aux ressources.

Le pont qui permet à la route 109 d’enjamber la rivière Harricana à Saint-Dominique-du-Rosaire sera bétonné cet été, ce qui permettra de remettre la circulation sur deux voies.

Le parachèvement des travaux sur le ponceau de grande dimension sur la route 397 à La Morandière est prévu, de même que l’asphaltage sur 5 kilomètres de la route 386 au nord de Barraute.