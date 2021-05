COVID-19 : hausse de trois cas sur la Côte-Nord

Deux de ces cas s’ajoutent dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Manicouagan et un autre est recensé en Haute-Côte-Nord. Le total de Nord-Côtiers qui ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19 grimpe à 537.

Répartition des cas par MRC : Golfe-du-Saint-Laurent (Basse-Côte-Nord) : 11

Caniapiscau : 12

Haute-Côte-Nord : 53 (+1)

Manicouagan : 235 (+2)

Minganie : 22

Sept-Rivières : 203

Inconnue : 1

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux enregistre aussi 11 guérisons supplémentaires, ce qui fait passer le nombre de cas présentement actifs sur la Côte-Nord à 33. Aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19 n’est en cours dans la région.

L’éclosion au chantier hydroélectrique de Romaine-4, qui est toujours sous surveillance par la santé publique, compte trois cas de plus, pour un total de 24. Les autorités sanitaires ont également toujours un œil sur quatre autres éclosions, dont celle à l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau. Toutefois, aucun cas ne s’ajoute à cette éclosion, jeudi.

De son côté, Québec enregistre à nouveau un bilan quotidien sous la barre des 1000 nouveaux cas de COVID-19, avec 907 nouvelles infections et 7 décès de plus.

Vaccination

Un peu plus de 1000 personnes ont été vaccinées sur la Côte-Nord dans les dernières 24 heures. Jusqu’à présent, 48 858 doses du vaccin contre la COVID-19 ont été inoculées dans la région.

L’ensemble des personnes âgées de 40 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Vendredi, la vaccination sera élargie aux personnes de plus de 35 ans. Puis, la semaine prochaine, ce sera progressivement l’ensemble des 18 ans et plus qui pourront faire la même démarche.

Québec annoncera également que les adolescents de 12 à 17 ans pourront aussi être vaccinés prochainement.