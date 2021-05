Le secteur agroalimentaire de la province s'attaque à l’insécurité alimentaire

La banque alimentaire de Regina s’associe avec l’entreprise de Regina, Viterra, le plus important manutentionnaire de grains au Canada, pour créer un nouveau programme, le Viterra Farmers Feeding Families, qui permettra à plus de personnes de recevoir de la nourriture grâce à la banque alimentaire.

Le partenariat devrait faciliter l’achat de légumineuses dans le but de distribuer plus de 200 000 sacs de denrées aux partenaires communautaires et autres personnes chaque année.

L’entreprise Viterra a investi 225 000 dollars dans le programme pour l’achat et le traitement des légumineuses. De son côté, le gouvernement fédéral a investi 200 000 dollars pour l’achat de véhicules de livraisons.

Le gouvernement fédéral a investi 200 000 dollars pour l'achat des véhicules qui serviront aux livraisons de denrées alimentaires. Photo : Fournie par la banque alimentaire de Regina

D’autres entreprises s’impliquent dans le projet puisque l’entreprise de Regina, Canmar Food Products, qui transforme le lin et le chanvre en produits alimentaires distribuera également 200 000 sacs de denrées par année.

L’entreprise Conexus Credit Union a, elle, mis à la disposition de la banque alimentaire une cuisine où les légumineuses seront transformées.

Le programme était en développement depuis des mois.

Cette initiative survient alors que la banque alimentaire de Regina a remarqué une nette augmentation de l’insécurité alimentaire depuis le début de la crise de la COVID-19. Une augmentation jugée stupéfiante par son président John Bailey

À la même époque l’année dernière, nous servions 6500 repas. En fin d’année, ce nombre avait grimpé à 9200, et rien qu’au mois de mars 2021, nous en avons servi 11 000. Une citation de :John Bailey, président de la banque alimentaire de Regina

L’insécurité alimentaire n’est pas due à la pandémie uniquement, et nous aurions participé à cette initiative peu importe les circonstances , a dit le président et chef de la direction de Viterra en Amérique du Nord, Kyle Jeworski.

C’est une belle opportunité pour donner à notre tour. Une citation de :Kyle Jeworski, président et chef de la direction de Viterra en Amérique du Nord

Les lentilles rouges seront les premières légumineuses à être distribuées, mais les organisateurs du programme espèrent diversifier leur offre au fur et à mesure de l'évolution de leur plan.

Le programme débutera dans la semaine du 10 mai.

Avec les informations de Adeoluwa Atayero