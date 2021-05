Viva Rio, une ONG au secours du système de santé brésilien

Envoyé spécial

Dans la panique du début de la pandémie au printemps 2020, le système de santé brésilien, universel et gratuit, manquait cruellement de centres d’urgence. Rio et sa ville jumelle de l’autre côté de la baie, Niteroi, ont fait appel à une ONG bien établie, Viva Rio, et à son directeur fondateur, Rubem César Fernandes. Leur plus belle réalisation : l’hôpital Oceanico de Niteroi.