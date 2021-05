55 nouveaux cas de COVID-19 et un décès en Estrie

Les secteurs les plus touchés sont Sherbrooke (+20) et le Granit (+18). À Sherbrooke, le bilan a augmenté de six par rapport à la veille. Quant au Granit, la situation fléchit légèrement, avec un cas de moins que lors du dernier bilan.

Le bilan de cas actifs de COVID-19 en Estrie est présentement de 495.

Une personne de plus est morte des suites de la maladie dans la communauté, ce qui porte le total de décès à 334.

Le nombre d'hospitalisations, pour sa part, a bondi de sept depuis mercredi. Une quarantaine de personnes sont actuellement traitées pour la COVID-19. Deux patients ont quitté les soins intensifs depuis les dernières 24 heures et six s'y trouvent toujours.

Quant aux cas confirmés de variants sur le territoire estrien, leur nombre est demeuré stable à 81 cas.

Un appel à la communauté du Granit

Le secteur du Granit étant passé au rouge dans la nuit de mercredi à jeudi, le député de Mégantic, François Jacques, a tenu à inviter la communauté à faire preuve de prudence par le biais d'une lettre ouverte.

Je peux comprendre que plusieurs d'entre vous ont envie de baisser la garde et de voir du monde, mais ce n'est pas le temps de le faire. Même si ce sont des gens en qui vous avez confiance. Une citation de :François Jacques, député de Mégantic

Il ajoute que, pour casser la flambée de nouvelles infections dans ce secteur, il est impératif de limiter les déplacements non essentiels, particulièrement ceux hors région, de faire autant que possible du télétravail et de respecter les mesures sanitaires en tout temps.