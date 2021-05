Des parents créent une publicité dans l'espoir de trouver une place en garderie

« Leïa est LA candidate par excellence pour vous » peut-on lire dans ce qui a tout l'air d'un CVcurriculum vitae de bébé. Les parents exposent même les « expériences et compétences » de leur bébé de cinq mois.

On lit que « Leïa est une professionnelle des sourires et de la jasette », qu'elle a des « talents particuliers pour les flatulences et sait bien rentabiliser ses couches ».

Les parents indiquent ensuite leurs coordonnées pour une entrevue dans l'espoir de trouver une place d'ici septembre 2021.

Un quart de page de publicité acheté par des parents dans L'info du Nord, de Saint-Agathe Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

« C'est extrêmement troublant, c'est le visage de la crise », dénonce l'opposition officielle.

Environ 51 000 bébés sont inscrits à la liste d'attente de la Place 0-5, le guichet unique au Québec.

En entrevue à Radio-Canada, la mère Kim Légaré explique s'être fait offrir l'espace publicitaire et avoir eu cette idée originale, car selon elle, s'inscrire à la Place 0-5 « ne suffit plus » pour trouver une place.

Depuis des mois, des parents en quête d'une place en garderie prennent d'assaut les réseaux sociaux. Plusieurs dénoncent le fait de ne pas pouvoir retourner au travail.

On ne peut pas se permettre qu'un de nous deux ne travaille pas. Une citation de :Kim Légaré, mère de la petite Leïa.

Dans le désespoir, certains ont commencé à envoyer des CV de leur bébé à des garderies pour convaincre les directions de choisir leur progéniture.

Des directeurs de garderie ont même reçu des propositions en argent.

Des témoignages de parents désespérés, souvent en congé sans solde. De l'argent offert : 500 $, 1000 $, 5000 $ pour acheter une place en service de garde. Une citation de :Marc Tanguay, porte-parole libéral en matière de Famille

Interpellé lors de la période de questions à l'Assemblée nationale, le ministre de la Famille Mathieu Lacombe a promis d'annoncer « dans les prochains jours » un plan de développement de 22 000 places.

Québec explique que sur les 51 000 bébés en attente, 21 000 n'ont pas encore l'âge de fréquenter le réseau.

« Il y a clairement un problème et il vient de nos milieux familiaux », a reconnu le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

Entre le 1er mars et le 31 octobre 2020, plus de 800 garderies en milieu familial ont fermé leurs portes.

Le ministre a aussi rejeté la faute sur le précédent gouvernement libéral qui n'a pas créé suffisamment de places, selon lui.