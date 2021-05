Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, défend son plan de réouverture

Il y a des pays qui entreprennent des stratégies de réouverture avec un taux de vaccination de 40 à 45 %, et c’est pas mal là où on se trouve aujourd’hui , indique le premier ministre.

Selon Scott Moe, les taux d'hospitalisation devraient diminuer au fur et à mesure que progresse la campagne de vaccination.

On s’attend à voir des résultats similaires à ceux qu’on a pu observer dans des endroits qui nous devancent en matière de vaccination, comme en Israël, en Grande-Bretagne, même aux États-Unis , explique-t-il

Non seulement le nombre d’infections diminue, mais les hospitalisations également, et de façon assez impressionnante, une fois que les taux de vaccination augmentent , d'ajouter le premier ministre de la Saskatchewan.

La levée des mesures sanitaires, étroitement liée à la campagne de vaccination en cours, se déploiera en trois étapes.

Les détracteurs du plan de déconfinement insistent sur le fait qu’il faudrait considérer d’autres facteurs, notamment la quantité de citoyens ayant reçu une seconde dose, ainsi que les taux d'hospitalisation.

Scott Moe affirme que le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Saqib Shabab, surveille la situation de près, avec un œil constamment rivé sur la situation des patients en soins intensifs.

Pour le premier ministre, le plan de réouverture sert d’incitatif à la vaccination.

Je pense qu’il faut un tel plan pour s’assurer que les gens continuent de respecter les mesures sanitaires, mais aussi pour que les personnes plus récalcitrantes puissent changer d’idée et aller se faire vacciner plus tôt que tard , explique-t-il.

Bon voisinage

Le premier ministre défend également sa décision de ne pas interdire les voyages interprovinciaux, malgré la situation alarmante en Alberta, en tête de peloton des infections de COVID-19 au Canada.

C’est très difficile pour la Saskatchewan d’imposer des restrictions en matière de déplacement. On partage une ville avec l’Alberta, après tout. On a des gens qui travaillent des deux côtés de la frontière. Nos économies sont particulièrement interreliées , affirme Scott Moe.

Mardi, la Saskatchewan enregistrait 189 nouveaux cas de COVID-19, avec une moyenne quotidienne de 226 cas par jour.

Avec les informations de David Shield