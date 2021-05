COVID-19 : 3424 nouveaux cas et 26 morts en Ontario

Santé publique Ontario confirme 3424 nouvelles infections et 26 morts jeudi.

Il y a 958 cas à Toronto et 900 dans la région de Peel.

Parmi les autres régions les plus touchées, on trouve York (+291), Durham (+175) et Hamilton (+155).

Il y a 3997 nouvelles guérisons. Le nombre de cas actifs diminue jusqu'à 34 377 (-599).

L'Ontario a ouvert, jeudi matin, la vaccination à tous les résidents de 50 ans et plus ainsi qu'aux enseignants, notamment, peu importe leur âge.

Dans la zone chaude de Peel, l'âge d'admissibilité est de 18 ans partout dans la région, alors qu'à Toronto, c'est le cas dans certains quartiers seulement.

Plus de détails à venir