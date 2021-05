Entrée libre : balado et musique pour les oreilles, arts visuels pour les yeux

Coups de cœur des guides-animateurs du MNBAQ

En attendant la réouverture prochaine du Musée national des beaux-arts du Québec le 14 mai, l’occasion est belle de prendre part à la série de conférences virtuelles proposée par ses guides-animateurs chevronnés.

Ils nous invitent à découvrir leurs coups de cœur dans les collections du MNBAQ. Ces rendez-vous interactifs auront lieu ce printemps, les dimanches à 11 h et les mercredis à 19 h, et ce, jusqu’au 26 mai.

Cette semaine, c’est Julien, historien de l’art, qui partagera quelques-unes de ses réflexions : « En tant que spectateur, je crois qu’il faut se donner la permission de forger et de partager les maillons de notre imaginaire pour que l’art s’ancre dans la réalité ».

On peut s’inscrire sur le site du musée pour cette conférence gratuite d’une durée de 30 à 45 minutes. Pour plus d’informations, visitez le mnbaq.org  (Nouvelle fenêtre) sous l’onglet Activités .

Deviens-tu c'que t'as voulu?

Le journaliste culturel Dominic Tardif revient à la charge avec une troisième saison du balado Deviens-tu c’que t’as voulu? La saison commence en force avec Louis-Josée Houde. L’humoriste revient sur ses débuts, l’émission Dollaraclip qu’il animait à Musique Plus, ainsi que sur son perfectionnisme et son absence des réseaux sociaux.

Au total, 10 nouveaux épisodes seront disponibles. L’épisode de cette semaine accueille la critique et journaliste Nathalie Petrowski.

Lors des deux premières saisons, Tardif nous a proposé de longues entrevues menées de main de maître avec des personnalités québécoises. Sonia Benezra, Patrick Lagacé, Sarahmé et Daniel Bélanger sont déjà passés au micro du balado.

Tire le Coyote et Jeannot Bournival présentent Le temps des autres

Le temps des autres, c'est six chansons, six reprises de classiques québécois et de coups de coeur.

C'est autour d'un BBQ à Saint-Élie-de-Caxton qu'est né le projet. Jeannot Bournival, qui vit et travaille à Saint-Élie a fait la rencontre de Benoît Pinette alias Tire le Coyote, qui venait de s'acheter une maison dans le coin.

Ça s'est fait tout naturellement. On s'est proposé des chansons, un point de départ et moi, je me suis lancé sur le piano , explique Bournival, qui se décrit comme un pianiste du dimanche à longueur de semaine.

L'album Musique mécanique, album instrumental de piano solo de Jeannot Bournival paru en 2017, a convaincu Benoît de lui laisser carte blanche pour la portion pianistique. Je trouvais qu'il y avait (dans son album) une dissonance dans son jeu de piano très minimaliste, mais qui rendait la chose tendue et touchante en même temps .

Le temps des autres, c'est la douceur et la fragilité, c'est La légende du cheval blanc de Claude Léveillée, La tête en gigue de Jim et Bertrand, Boom Boom de Richard Desjardins, La vie d’factrie de Clémenc Desrochers, Pour l’amour qu’il nous reste de Francine Raymond et Les oiseaux faussent aussi du groupe Avec pas d’casque.

C'est aussi une pause entre deux projets pour ces artistes qui travailleront à nouveau ensemble.

C'est probablement l'enregistrement qui a été le plus simple et naturel , poursuit Jeannot Bournival, qui coréalisera le prochain album de compositions originales de Tire le Coyote, prévu en 2022.

L’album Le temps des autres est disponible en version numérique dès le vendredi 7 mai. Le disque, lui, sera en vente à compter du 14 mai.

Strange Birds réédité

L’auteur-compositeur-interprète Randall Spear fait paraître aujourd'hui la réédition de son album Strange Birds, originalement lancé en juin 2020, mais victime de la crise de la COVID-19.

L'album de 11 pièces ravira les amoureux des Beatles tant les premières mesures de la chanson Before The Darkness, qui ouvre l'album, rappellent le son du célèbre quatuor anglais. On sent que l'auteur-compositeur-interprète s'est fait plaisir, en s'inspirant des nombreux musiciens qui l'ont fait rêver.

L'album, fort réussi au demeurant, puise ses origines musicales aux sources des années 60, 70 et 80, allant de la Britpop au folk, en passant par la soul de Motown.

Randall Spear présentera son nouvel album aux amateurs de musique samedi, le 8 mai à 21 h, en direct de L'Anti Bar & Spectacles.

Les billets sont disponibles par l'entremise la plateforme Lepointdevente.com  (Nouvelle fenêtre) .

