Possible contamination du sol au mazout sur la rue King Ouest à Sherbrooke

Des travaux de forage auront lieu jeudi et vendredi sur la rue King Ouest, à l'angle de la rue Vimy, ainsi que sur la rue Vanier après que des odeurs suspectes eurent été détectées en janvier dernier dans ce secteur. Des analyses de sol ont alors révélé une possible contamination du sol au mazout.

La Ville de Sherbrooke compte donc faire six forages supplémentaires pour voir l'ampleur du déversement et s'il est toujours en cours, indique Ingrid Dubuc, directrice du Bureau de l'environnement à la Ville de Sherbrooke. Les analyses historiques nous ont permis [d’exclure] qu’il y avait un lien entre la Ville et l’origine de la contamination , explique-t-elle.

Un plan d’action pourra être mis en place dès que la Ville aura les résultats des analyses, ajoute-t-elle. Comme c’était sous l’emprise d'une rue de la Ville, [on voulait] bien faire notre travail et aller chercher toutes ces informations pour pouvoir élaborer un plan d’action pour la suite , souligne Ingrid Dubuc.