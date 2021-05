La pdg du CIUSSS interpellée par les associations syndicales

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec ( FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec ) et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé ( APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux ) lui demandent d’agir contre la pénurie de main-d’œuvre qui sévit dans le réseau.

On lance un cri du cœur pour qu’elle joigne sa voix à la nôtre pour qu’éventuellement il y ait une entente de principe avec de bonnes conditions de travail. Une citation de :Nancy Poulin, représentante régionale de l'APTS

Les deux organisations syndicales lancent d’ailleurs un avis de recherche symbolique pour retrouver les professionnelles disparues. Des affiches sont placardées un peu partout dans les établissements du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Selon les syndicats représentant les infirmières et les autres professionnels de la santé, il manque plus de 300 employés dans le réseau régional.

Actuellement, les conditions sont tellement médiocres que les techniciens et professionnels ne veulent pas venir travailler dans le réseau de la santé et des services sociaux, et ceux qui y travaillent réfléchissent régulièrement à le quitter , dénonce Nancy Poulin.

Les syndicats martèlent que la surcharge de travail et le temps supplémentaire nuisent au recrutement et à la rétention de la main-d’œuvre.