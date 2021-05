Le programme scolaire pourrait mener à des troubles alimentaires, selon des experts

Selon des diététiciens, chercheurs et éducateurs, l’ébauche de programme d'éducation physique et de bien-être de la maternelle à la 6e année de l'Alberta risque de nuire à la relation qu’ont les enfants avec leur corps et de promouvoir des habitudes alimentaires désordonnées.

La province a dévoilé son projet de programme d'enseignement de la maternelle à la 6e année à la fin du mois de mars et les critiques ne cessent de fuser depuis.

Enseignants, parents ou conseils scolaires affirment notamment que certaines parties du programme semblent avoir été plagiées et que les enseignements proposés ne correspondent pas au stade de développement des enfants.

La dernière critique en date porte sur l’image du corps et l’alimentation. Parmi ceux à tirer la sonnette d’alarme se trouve le laboratoire de recherche sur les représentations du corps de l’Université de Calgary, dans une lettre ouverte adressée aux parents.

Selon la chercheuse en chef Shelly Russell-Mayhew, les problématiques qui ressortent de leur analyse vont à l'encontre de décennies de recherches et ne favorisent en rien la santé . Le fait de mettre l'accent sur le poids et la forme du corps chez les élèves est selon elle un facteur de risque à la fois pour l'obésité et les troubles alimentaires.

Shelly Russell-Mayhew estime que le nouveau programme risque d'augmenter l'intimidation fondée sur le poids pour les enfants de toutes tailles, ce qui entraînera une faible estime de soi, l'exclusion sociale et des résultats négatifs pour la santé.

Toujours selon la chercheuse, un autre problème de l’ébauche vient du fait qu’elle se concentre sur les comportements individuels. Or, elle rappelle d’une part que toutes les familles n’ont pas le même pouvoir d’achat et ne peuvent donc pas forcément se procurer des aliments coûteux et que les enfants ne sont pas ceux, en général, qui dressent la liste d'épicerie.

Le risque du jugement de soi et des autres

Pour Terri Knight, une diététicienne à la tête de l’organisme Dietitians 4 Teachers, le plus choquant est que dans le programme de première année, les élèves doivent définir les aliments comme étant sains ou non sains .

Une pratique peu efficace qui, selon elle, risque d’amener les élèves à penser qu’ils sont de bonnes personnes s’ils mangent de bons aliments, ou de mauvaises personnes dans le cas contraire.

Angela Grace, psychologue et ancienne professeure, s’inquiète de son côté que ces enseignements n’amènent les enfants à se comparer les uns aux autres et donc à se juger et à se sentir peu en confiance.

Mme Grace pense que la partie demandant aux enfants de deuxième année à suivre leur niveau d'activité physique et à se fixer des objectifs de forme physique est une mauvaise approche.

Les enfants n'ont pas besoin de faire ça. Ils ont juste besoin de jouer. Ils ont besoin de courir , avance-t-elle.

Une porte-parole du ministère de l'Éducation affirme, de son côté, que l'ébauche de programme scolaire a été conçue pour que les élèves apprennent à se nourrir sainement dès leur plus jeune âge, leur donnant ainsi des connaissances pratiques pour une vie saine et active .

Dans un courriel, Nicole Sparrow ajoute que le document a été rédigé avec des recommandations d'experts en la matière.

Un certain nombre de conseils scolaires de la province, dont les quatre conseils scolaires francophones, ont déjà décidé de ne pas mettre l’ébauche de programme à l'essai en raison de leurs préoccupations.

Avec des informations de Lucie Edwardson