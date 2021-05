Trouver un site de vaccination par texto grâce à un jeune programmeur réginois

Il suffit d’envoyer son code postal par texto au 306-517-7062. Le robot répond immédiatement avec les informations concernant les cliniques sans rendez-vous à proximité, les centres de vaccination au volant, ainsi que les options de réservation sur Internet.

La réponse est plutôt positive pour l’instant, selon le programmeur. Près de 940 personnes ont utilisé le service le jour de son déploiement, soit le 5 mai.

Je me suis dit que c’était une bonne occasion d’aider les gens. Ce n’est pas une quantité gigantesque de travail non plus. Sept à dix heures à rédiger du code sur mon ordinateur

Une citation de :Brock Lumbard, programmeur