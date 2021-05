Victimes de violence conjugale : un seul procureur du début à la fin des procédures

C'était là une des recommandations du rapport Rebâtir la confiance portant sur l'accompagnement en cour des victimes de violence conjugale, et le gouvernement a choisi d'y donner suite.

L'annonce a été faite jeudi matin en conférence de presse par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, et la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui ont rendu public le volet judiciaire de leur plan d'action contre la violence faite aux femmes et les féminicides.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) aura droit à 44 millions de dollars supplémentaires pour appliquer le principe de poursuite verticale dans les dossiers de violence conjugale ou sexuelle, et ainsi donner l'assurance aux plaignantes qu'elles seront accompagnées du début à la fin du processus judiciaire par un seul et même procureur, une façon de faire susceptible de les rassurer et de créer un lien de confiance avec leur avocat.

De plus, les procureurs devront s'assurer de bien préparer les plaignantes à ce qui les attend, en les informant des étapes à venir et du fonctionnement de la cour. Elles devront également être mieux informées de leurs droits.

Par ailleurs, Québec injectera 27 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour embaucher davantage de policiers spécialisés dans des causes de violence conjugale au sein des corps de police et des services correctionnels.

Québec veut aussi resserrer l'étape de l'évaluation des hommes accusés de violence conjugale au stade de la mise en liberté provisoire, un service qui sera étendu à tout le territoire.

Les initiatives annoncées jeudi font partie du plan d'action global de 222,9 millions de dollars sur cinq ans annoncé en avril et visant à contrer le fléau des féminicides et de la violence conjugale.

Le Québec a recensé 10 féminicides depuis le début de l'année.