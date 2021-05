Élections au Royaume-Uni : moment crucial pour les indépendantistes écossais

Reportées d'un an à cause de la pandémie, ces élections doivent permettre à 48 millions d'électeurs de renouveler quelque 5000 sièges dans 143 assemblées locales en Angleterre, de choisir un maire dans la capitale Londres et de désigner de nouveaux Parlements régionaux aux Pays de Galles et en Écosse.

C'est un très grand jour , a déclaré jeudi le premier ministre Boris Johnson dans une vidéo diffusée sur Twitter, appelant les Britanniques à se rendre aux urnes et à voter pour son parti conservateur et contre une opposition qui ne fait que jouer à des jeux politiques , selon lui.

Ouverts depuis 7 h (heure locale), les bureaux fermeront à 22 h. Les résultats ne sont attendus que très progressivement vendredi et tout au long du week-end.

En Écosse, province de 5,5 millions d'habitants, ils seront potentiellement déterminants pour l'avenir du Royaume-Uni.

Si les indépendantistes au pouvoir décrochent une majorité au Parlement local, la première ministre Nicola Sturgeon, à la tête du Parti national écossais (SNP), compte bien faire pression sur le gouvernement central à Londres pour pouvoir organiser un nouveau référendum sur l'indépendance.

En 2014, les Écossais avaient choisi à 55 % de rester au sein du Royaume-Uni. Un argument mis en avant par le premier ministre conservateur Boris Johnson, qui a le dernier mot pour s'opposer fermement à une nouvelle consultation ne pouvant se produire, selon lui, qu'une fois par génération .

Boris Johnson et sa fiancée Carrie Symonds ont voté dans le quartier Westminster, dans le centre de Londres. Photo : Getty Images / Rob Pinney

Un contexte différent

Les partisans d'un nouveau référendum soulignent que le Brexit, auquel les Écossais étaient opposés à 62 %, a changé la donne. De même que la pandémie, qui a dopé la popularité de Nicola Sturgeon, créditée d'une bonne gestion de la crise sanitaire.

Après des mois de sondages promettant une envolée du SNPParti national écossais et une majorité en faveur de l'indépendance, le parti pourrait toutefois déchanter. Un sondage Savante ComRes réalisé pour le journal The Scotsman lui prédit le plus mauvais score depuis son arrivée au pouvoir en 2007, avec 59 sièges (-2) sur 129.

Ça se joue vraiment sur le fil du rasoir. Une citation de :Nicola Sturgeon, première ministre d'Écosse

Mme Sturgeon a ainsi encouragé ses partisans à aller voter.

Faute de majorité à elle seule, sa formation pourra cependant s'appuyer sur les Verts et le nouveau parti Alba de l'ex-dirigeant écossais Alex Salmond, ancien mentor de Nicola Sturgeon devenu son adversaire à la suite de déchirements au sein du camp indépendantiste.

Je suis totalement pour Nicola Sturgeon, parce que je pense qu'elle a été super durant la pandémie , a confié Lorna Mcclure, 60 ans, une femme de ménage interrogée par l' AFPAgence France-Presse à Glasgow. Je veux l'indépendance.

Raghav Jay, un étudiant de 35 ans, préférerait que la province demeure dans le Royaume-Uni : Vous savez donc pour qui je ne voterai pas.

Johnson mis à l'épreuve

Ces élections représentent aussi un test pour Boris Johnson, après le raz-de-marée des conservateurs aux législatives de fin 2019 avec la promesse de réaliser le Brexit, désormais en vigueur.

Un test aussi pour le chef de l'opposition travailliste, Keir Starmer, dont le parti se frotte aux urnes pour la première fois depuis qu'il en a pris la tête en avril 2020 à la suite de sa déroute historique aux législatives.

Keir Starmer, chef des travaillistes, a lui aussi voté à Londres. Photo : Getty Images / AFP / Tolga Akmen

Nous nous battons pour chaque voix , a-t-il déclaré mercredi. Quels que soient les résultats, j'en assumerai la responsabilité.

Fort du succès de la campagne de vaccination contre le coronavirus, Boris Johnson se maintient dans les sondages, malgré plusieurs scandales, dont celui du financement de la rénovation de son appartement de fonction, et un bilan de la pandémie très lourd – plus de 127 500 morts.

L'enjeu se cristallise notamment autour de Hartlepool, bastion travailliste du nord-est de l'Angleterre susceptible de basculer conservateur en élisant son nouveau député, après la démission de l'élu sortant, accusé de harcèlement sexuel.

Tout un symbole après la prise en 2019 par les conservateurs du mur rouge travailliste, ces régions affectées par la désindustrialisation du nord de l'Angleterre.

À Londres, le Labour est en bien meilleure position. Cinq ans après être devenu le premier maire musulman d'une grande capitale occidentale, le travailliste Sadiq Khan est donné gagnant pour un second mandat, loin devant le conservateur Shaun Bailey.