Menace de grève chez ArcelorMittal

Le conciliateur a convoqué les parties à une rencontre vendredi matin. À défaut d’une entente vendredi, il y aura déclenchement d’un conflit de travail le samedi 8 mai à midi dans l’ensemble des installations d’ArcelorMittal sur la Côte-Nord, peut-on lire dans un communiqué du Syndicat.

Le coordonnateur des Métallos pour la Côte-Nord, Nicolas Lapierre, affirme que l’employeur sait ce que ça prend pour régler. La balle est maintenant dans son camp .

Les négociations ont commencé il y a cinq mois. Dans ce contexte, Nicolas Lapierre ajoute que le Syndicat n’est plus vraiment en négos. On a tablé sur ce que ça prenait. C’est pour ça l’ultimatum. On n'a plus besoin de trois, quatre, cinq journées supplémentaires pour discuter de ça.

Les quelque 2500 travailleurs d'ArcelorMittal sur la Côte-Nord, membres du syndicat des Métallos, ont rejeté l'offre patronale la semaine dernière.