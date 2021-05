La voie de contournement de Lac-Mégantic sera-t-elle complétée en 2023?

Pour l’échéancier, nous sommes en train de travailler avec CP pour que ce projet soit entamé le plus rapidement possible dès qu’on aura reçu les évaluations nécessaires. Nous voudrions commencer le projet au printemps 2022 et le terminer en 2023 , a-t-elle expliqué après avoir été questionnée, mardi, par le sénateur et ancien maire de Rimouski Éric Forest, lors du comité sénatorial des dépenses nationales.

Ce dernier s’est fait le porte-parole des municipalités de la région. Il y a beaucoup d’incertitudes dans la région. La mairesse demande à ce que Transports Canada fasse une mise à jour à la population sur l’évolution du projet ce printemps. La population a besoin de savoir où on en est , a-t-il fait savoir à Mme Marisetti.

2023, c’est demain matin. Une citation de :Éric Forest, sénateur et ancien maire de Rimouski

Un dossier très compliqué

La sous-ministre adjointe Anuradha Marisetti a reconnu que le projet de voie de contournement à Lac-Mégantic est très compliqué et dit travailler avec la compagnie ferroviaire Canadien Pacifique ( CPCanadien Pacifique ). Il faut qu’il y ait beaucoup de développements, de construction, de planification. Nous travaillons de très près avec CPCanadien Pacifique pour pouvoir respecter ces échéanciers , assure-t-elle.

En ce qui concerne le coût du projet, il s'élève toujours à 133 millions de dollars, mais une augmentation n’est pas exclue. Nous allons finaliser les plans et [...] nous pensons qu’il pourrait y avoir une augmentation, mais nous ne connaissons pas l’augmentation , lance Mme Marisetti.

Alors qu'Ottawa a annoncé mardi que le projet de voie de contournement à Lac-Mégantic progressait bien, il y a toutefois un point qui achoppe dans les négociations entre les propriétaires de terres agroforestières et le gouvernement. Photo : Radio-Canada

Cette dernière dit travailler de très près avec les maires de Lac-Mégantic, Nantes et Frontenac, villes dans lesquelles passera la voie de contournement. Nous allons organiser des consultations publiques pour informer les collectivités, leur parler du projet et de son évolution , assure-t-elle.

De son côté, le député de Mégantic-L’Érable, Luc Berthold, dit avoir interpellé, lundi, le ministre des Transports, Omar Alghabra, ainsi que la compagnie ferroviaire CP à la Chambre des communes, pour que s’accélèrent les étapes menant à la réalisation de la voie de contournement .

Depuis quelques semaines, on entend des discours divergents sur l’échéancier de la voie de contournement, certains laissant entendre que l’échéancier de Transport Canada ne tenait pas la route. Nous avons besoin de transparence et de certitude, c’est pourquoi je demande aux deux parties d’énoncer clairement et publiquement l’échéancier du projet , écrit-il dans un communiqué. Dans son intervention à la Chambre, le député fédéral dit avoir déploré les difficultés qu’il a rencontrées pour obtenir une rencontre avec la compagnie ferroviaire.

Les études préliminaires nécessaires pour réaliser la voie ferroviaire contournant le centre-ville de Lac-Mégantic se sont terminées en octobre dernier. L’avant-projet définitif de la voie de contournement a été présenté à la mi-septembre par la firme Aecom. Cette dernière avait, à cette occasion, remis un rapport à la Ville de Lac-Mégantic.