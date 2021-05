Vaccin : quasi impossible d'avoir un rendez-vous avant juin à Toronto

Toronto avait invité lundi toute personne de 18 ans et plus de certains codes postaux jugés à haut risque à prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Près de 224 000 places se sont envolées par la suite.

Quelque 60 000 rendez-vous devaient être ajoutés jeudi pour les Torontois sur le portail provincial  (Nouvelle fenêtre) , mais seulement pour la semaine du 7 au 13 juin.

Le maire de Toronto, John Tory, réclame plus de doses. Nous pouvons en faire beaucoup plus , a-t-il dit mercredi.

Dans la région de Peel, une autre zone particulièrement touchée par la pandémie, tous les résidents de 18 ans et plus peuvent s'inscrire à compter de jeudi pour se faire vacciner, peu importe leur quartier.

Selon la mairesse de Mississauga Bonnie Crombie, la région de Peel, qui compte de nombreux travailleurs essentiels, recense 20 % des cas de COVID-19 en Ontario, alors que ses habitants forment 10 % de la population de la province.

50 ans et plus; enseignants admissibles partout en Ontario

Ailleurs dans la province, l'âge d'admissibilité passe à 50 ans jeudi, sauf pour les résidents plus jeunes d'une centaine de codes postaux désignés qui pouvaient déjà prendre rendez-vous.

Les enseignants et les travailleurs qui ne peuvent pas faire de télétravail sont également admissibles à compter de jeudi pour se faire vacciner, peu importe leur âge.

Les cliniques de vaccination de masse en Ontario utilisent les vaccins de Pfizer et de Moderna. Le vaccin d'AstraZeneca est offert en pharmacie aux 40 ans et plus, mais la plupart des succursales participantes n'ont plus de doses.

Le gouvernement Ford s'est fixé pour objectif d'offrir une première dose à 65 % des adultes en Ontario d'ici la fin mai. À l'heure actuelle, c'est le cas pour environ 43 % des 18 ans et plus dans la province.