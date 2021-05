Prolongation de la route 138 : un été de préparation pour le MTQ

L’objectif de ces travaux est d’obtenir le plus d’informations possible sur la composition du sol sur lequel seront construits les nouveaux tronçons de la route pour ne pas avoir de mauvaises surprises , affirme la porte-parole du Ministère, Sarah Gaudreault, au micro de l’émission Boréale 138.

Le terrain est vraiment différent d’un kilomètre à l’autre. Est-ce qu’à des endroits il pourrait y avoir un glissement de terrain? Est-ce qu’il pourrait y avoir un éboulement? À d’autres endroits des inondations? Des zones de tourbières?

Le ministère des Transports lancera les travaux préparatoires au prolongement de la route 138 à l'été 2021. Photo : Crédit: Ministère des Transports du Québec

D’ici le mois d’octobre, des travailleurs vont prendre des photos du territoire pour analyser sa surface et identifier les zones à risque. Des échantillons du sol seront aussi prélevés et des travaux de cartographie seront réalisés.

Les gens vont aller sur le terrain, explique Sarah Gaudreault. Ils vont prendre des mesures par exemple dans les tourbières et déterminer s’il y a du roc à proximité. Est-ce qu’il y a de l’argile compressible? Les relevés terrain permettent de savoir sur quels terrains on va mettre la route.

Sarah Gaudreault admet que le Ministère a déjà fait des études semblables par le passé, mais soutient que des mises à jour doivent être faites puisque la composition du sol peut changer d’une année à l’autre.

Le MTQ espère pouvoir terminer ces travaux préparatoires cette année. Les premiers tronçons qui seront construits sont ceux entre Kegaska et La Romaine et entre Tête-à-la-Baleine et La Tabatière. L'échéancier prévu du projet n'a pas non plus été rendu public