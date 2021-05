Pour éviter la catastrophe, le comité recommande au gouvernement d'adopter une loi qui ne lui permettrait pas de faire des déficits budgétaires et de réduire les dépenses globales de 5 %.

Sur la liste de compressions : l'élimination des deux commissions scolaires, dont le Conseil scolaire francophone provincial (CSFP).

Il suggère également une série d'augmentations d'impôts, la transformation de la prestation des services et la réduction massive de la fonction publique.

La situation financière de la province doit être rectifiée , indique le comité, formé par le premier ministre dans un rapport qui compte 38 recommandations et 338 pages.

La question la plus importante qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement n'est jamais passé à l'action? affirme la présidente du comité, Moya Greene, en notant que l'analyse se base sur d'autres études et enquêtes déjà menées par le gouvernement.

Une dette insoutenable

Le comité souligne que la dette publique de Terre-Neuve-et-Labrador, une province de 521 000 habitants, est carrément insoutenable.

Moya Greene, la présidente du comité indépendant qui s'est penché sur la restructuration du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, présente son rapport depuis le Royaume-Uni, mercredi. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

À l'heure actuelle, le remboursement de l'intérêt sur la dette représente 11,1 % des dépenses publiques. Les dépenses annuelles publiques ont grimpé de 4 milliards de dollars, une hausse de 80 % entre 2004-2005 et 2020-2021. Au cours de la dernière décennie, la province a systématiquement affiché des déficits structurels.

Le gouvernement risque d'ajouter sept milliards à la dette provinciale au cours des six prochaines années, selon le rapport. Le comité souligne que cette somme représente 2 milliards de plus que la totalité de la dette accumulée dans les 45 premières années après la Confédération.

Les différentes obligations financières, de Terre-Neuve-et-Labrador, dont la population active de seulement 260 000 personnes, représentent une dette totale de 47,3 milliards billions. Cela représente un fardeau de 182 000 $ pour chaque travailleur et de 215 000 $ pour chaque ménage.

Jusqu'à quel point est-ce raisonnable d'obliger à nos enfants et à nos petits-enfants de repayer la dette? Quel avenir est-ce qu'on laisse nos enfants et nos petits enfants? , questionne le comité.

Un plan sur 6 ans

Le comité souligne que la situation financière de Terre-Neuve-et-Labrador fait en sorte que la province peine à emprunter de l'argent. Il propose donc un plan sur 6 ans pour que le gouvernement sauve les meubles.

Le rapport recommande notamment la réduction de la fonction publique et la possibilité de privatiser certains services. Le premier ministre, Andrew Furey, indique qu'il y aura des consultations avant de mettre en oeuvre les changements proposés. M. Furey et Mme Greene ont précisé en février que le rapport n'est qu'un point de départ .

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey a été critiqué lorsque la décision a été prise de ne pas dévoiler le rapport sur la situation financière de la province avant les élections provinciales, après lesquelles il a remporté une majorité. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Les dépenses directes en écoles publiques ne devraient pas diminuer, selon le comité, mais les commissions scolaires, dont le CSFPConseil scolaire francophone provincial , doivent être éliminées pour dépenser moins en administration et réinvestir l'argent directement dans les écoles .

Il est temps de reconnaître que le modèle de prestation des services mis en oeuvre au cours des 45 derniers ans n'est plus la meilleure option , note le rapport. Plusieurs services publiques doivent être offerts de façon plus efficace. [...] La fonction publique est tellement grande que plusieurs personnes gèrent un simple dossier, ce qui retarde le processus et empêche des progrès .

L'Université Memorial dans la mire

Le plan suggère également une réduction de 30 % aux subventions données à l'Université Memorial et au College of the North Atlantic. Un gel des frais de scolarité existe pour les deux étudiants de Terre-Neuve-et-Labrador depuis le début des années 2000.

Le comité veut aussi fusionner les trois écoles des soins infirmiers à Terre-Neuve-et-Labrador.

Tout comme un récent rapport sur l’état de l’enseignement supérieur à Terre-Neuve-et-Labrador le comité indépendant propose, entre autres, d'abolir le gel des droits de scolarité. Photo : CBC/Paul Daly

Il recommande la diminution du nombre de cliniques exploitées par les quatre autorités sanitaires de la province. Les autorités régionales gèrent, à l'heure actuelle, 180 cliniques et hôpitaux.

Le comité veut aussi légèrement réduire de 2 % les subventions accordées à la Société du logement de Terre-Neuve-et-Labrador et l'Aide juridique, et éliminer la société d'État, Nalcor Energy, qui dirige le mégaprojet hydroélectrique de Muskrat Falls. Le comité note que les problèmes financiers de Nalcor sont beaucoup plus larges que Muskrat Falls et existent depuis bien avant la pandémie. Les autres agences gouvernementales devront réduire leur budget de 20 %.

Le comité veut également créer un Fonds pour l'avenir qui prendrait 50 % des redevances du pétrole extracôtier et les utiliserait pour rembourser la dette, mais aussi pour investir dans les technologies vertes, dont les infrastructures pour encourager l'achat de véhicules électriques.

Moya Greene

Il recommande aussi au gouvernement de militer pour une réforme des transferts en soins de santé et du programme de péréquation du gouvernement fédéral; et pour l'établissement d'un programme de stabilisation fiscale.

Augmentations d'impôts

Le comité suggère aussi d'augmenter les impôts d'un point de pourcentage pour tous les résidents. La taxe de vente devrait aussi grimper d'un point de pourcentage, pour atteindre 14 %, soutient-il.

Le comité recommande aussi d'augmenter la taxe sur l'essence de 1,5 cent par litre, la taxe sur le tabac de 5,5 cents par cigarette.

Le comité souhaite aussi que la province travaille avec le gouvernement pour créer plusieurs nouvelles taxes sur les plus nantis et les produits de luxe.

Mme Greene, l’ancienne présidente-directrice générale de Postes Canada et cadre chez Bombardier qui a été nommée à la tête du comité, a une réputation à l’international comme une cadre embauchée par des compagnies pour redresser leurs finances. En 2013, elle a dirigé la privatisation du service de poste britannique.

Trop tard pour avoir un impact sur le prochain budget

La ministre des Finances, Siobhan Coady, indique qu’il est trop tard d’incorporer les recommandations du comité dans le prochain budget provincial. Mme Coady a révélé mardi que le budget de 2021-2022 sera déposé le 31 mai.

La ministre promet de lancer ce mois-ci les consultations publiques sur les recommandations du rapport. Les résidents pourront participer à des réunions virtuelles, où soumettre des commentaires en ligne, par téléphone ou par la poste.