La compagnie automobile Ford recrute à Windsor

De la lumière dans ces temps troublés , c’est ainsi que qualifie la série d’embauches qui va avoir lieu à l’usine de moteurs Ford à Windsor le président de la section locale 200 du syndicat Unifor, John D'Agnolo.

L'entreprise veut remplacer les employés qui ont accepté de prendre leur retraite cet été qui libèrent environ 80 emplois.

En outre, Ford va ajouter un troisième quart de travail à l'usine Annexe de Windsor permettant au total l’embauche d’environ 200 personnes.

Nous étions dans une période où nous avons des puces qui constituent un énorme problème. Beaucoup de gens sont mis à pied à cause de cela. Nous devons nous en sortir. Et la bonne nouvelle, c'est que nous allons embaucher et que nous espérons continuer à le faire dans un avenir proche , souligne John D'Agnolo.

Selon lui, la compagnie n'a pas ouvert son recrutement au public depuis environ 20 ans à Windsor.

Ce qui s'est passé au fil des ans, c'est que nous avons négocié le retour au travail de certaines personnes dans le cadre de plans de rachat. Nous n'avons pas vraiment embauché de nouvelles personnes , explique-t-il.

Les personnes qui ont perdu leur emploi lors de la fermeture de l'usine de Nemak sont considérées en premier lieu, ainsi que ceux qui ont été mis à pied à Oakville.

Les candidatures sont acceptées en ligne jusqu'au 16 mai.

Avec des informations de CBC