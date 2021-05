« AstraZeneca protège aussi bien que Pfizer et Moderna », assure la Dre Quach

S'il y a eu confusion au cours de la semaine à la suite de recommandations formulées par le CCNI, sa présidente, la Dre Caroline Quach-Thanh, se veut claire : la première dose d'AstraZeneca est tout aussi efficace que celles de Moderna et de Pfizer-BioNTech contre les plus graves complications que peut entraîner la COVID-19.

La présidente du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a dû clarifier la recommandation formulée lundi, dans laquelle le CCNI a jugé que les vaccins à ARN messager (ARNm), comme Moderna et Pfizer, étaient « préférentiels » aux autres vaccins. Une déclaration qui n'a pas tardé à faire réagir les professionnels de la santé comme les citoyens.

Certains y ont vu un message allant à contre-courant de celui que tente tant bien que mal de communiquer le gouvernement fédéral, à savoir que les Canadiens devraient se faire vacciner le plus rapidement possible, en fonction des vaccins disponibles.

En entrevue à 24/60, la Dre Quach a précisé que la recommandation du CCNI n'était pas nouvelle de cette semaine. Dès le 23 avril, lorsque le comité a obtenu des rapports concernant des cas de thrombose associés à la vaccination, on avait fait la recommandation d’une utilisation préférentielle des vaccins ARN messager , a-t-elle rappelé.

Mais peut-être que le terme préférentiel a pu donner aux citoyens qui ont reçu le vaccin d'AstraZeneca l'impression de s'être fait flouer , a-t-elle reconnu. Pourtant, a-t-elle poursuivi, la position de la CCNI ne se voulait pas un désaveu à l'endroit du vaccin d'AstraZeneca.

En d'autres mots, le message a été mal communiqué – ou mal compris.

La première dose d'AstraZeneca protège aussi bien que la première dose de Pfizer et Moderna contre les hospitalisations et décès causés par la souche ancestrale et par le variant britannique. Une citation de :Dre Caroline Quach-Thanh, pédiatre microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine

Ceux qui ont reçu le vaccin d'AstraZeneca depuis deux à trois semaines, soit la période au terme de laquelle l'immunité est assurée, et qui n'ont pas connu de complications n'ont pas à s'inquiéter. Une fois cette période écoulée, « si on n'a pas eu de complications, c'est fini, on est protégés. Il n'y a pas de risque », a-t-elle dit.

Mais pour une personne qui n'aurait pas encore reçu de vaccin contre la COVID-19, il faut évaluer la part de risques, selon la Dre Quach. C'est ce que suggérait le CCNI en parlant « d'utilisation préférentielle ».

Si je suis juste à la maison à ne voir personne, je peux me permettre d’attendre [si le seul vaccin disponible est l'AstraZeneca], a-t-elle illustré. Mais si je suis dans une région où il y a énormément de transmission, le bénéfice de le prendre maintenant est tout à fait présent.

Une personne se trouvant dans une région à haut risque de contamination est donc plus à risque d'attraper la COVID-19 que de développer une thrombose, a-t-elle résumé.

Comme la décision de se faire vacciner est propre à chacun, il est important de faire preuve de transparence envers les citoyens, a jugé la Dre Quach. Tout est dans la nuance [...] C'est important de donner ces informations au public.