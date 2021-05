Jour 3 du procès de François Asselin : un policier raconte la découverte de la scène de crime

Dans le cadre du procès de François Asselin, accusé des meurtres non prémédités et d’outrage aux cadavres de son père et d’un collègue de travail, le policier a raconté en détail, sous serment, sa soirée du 18 mai 2018, alors qu'il patrouillait avec son collègue dans le secteur Sainte-Cécile.