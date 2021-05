Les joyeux patenteux : une nouvelle émission jeunesse réalisée en Estrie

L'émission a été conçue et réalisée durant la pandémie par Frédéric Choinière et Jean-Sébastien Busque des Productions du 13e à Saint-Camille, en Estrie. La petite équipe était en pleine production de la quatrième saison de Vite pas vite, mais la pandémie a forcé l'arrêt brusque des tournages, puisqu'ils avaient lieu dans des écoles.

Les joyeux patenteux

Ils ont donc imaginé ce nouveau magazine jeunesse, qui comprend 22 épisodes de 15 minutes, et qui prendra l’affiche sur ICI TÉLÉ en janvier 2022.

Frédéric et Jean-Sébastien incarnent ces deux patenteux drôles et irrévérencieux et invitent les jeunes à découvrir des projets audacieux et renversants. L'émission est divisée en trois segments, dont le principal se nomme « La patente épatante ».

On se lance le défi de faire quelque chose de big, quelque chose d'éclaté, quelque chose d'épatant. Que ce soit un concentrateur solaire pour faire fondre du métal, envoyer un ballon dans la stratosphère, construire un four à pizza portable! raconte Jean-Sébastien Busque, emballé.

Chaque épisode est également composé de deux tutoriels, très variés dans les thèmes. Les deux animateurs peuvent proposer une recette, coudre un bouton ou concevoir une patère avec des skis! Finalement, de jeunes Estriens doivent identifier des objets hétéroclites ou des photos prises avec un microscope. Une trayeuse à vache, un chalumeau pour l'eau d'érable, ce sont des affaires vraiment bizarres qu'on leur montre! ajoute Jean-Sébastien Busque.

Faire de la télé en région

L'équipe fait la force au sein des Productions du 13e. Les idées folles et ingénieuses proviennent de tous les membres.

On a une équipe composée de couteaux suisses! C'est vrai! Nos accessoiristes, nos éclairagistes font plein de choses. Ils sont des biologistes, des ébénistes, des mécaniciens, donc tous ces gens-là ont des expériences de vie, et viennent apporter de l'eau au moulin. Une citation de :Jean-Sébastien Busque, producteur, réalisateur et animateur

Les Productions du 13e ont réalisé les tournages dans un tout nouvel endroit à Sherbrooke, le Plateau Pixel, un espace de création de 46 mètres carrés, disponible pour les vidéastes et photographes de l’Estrie.

La première semaine qu'on est arrivés ici, c'est tout de suite devenu un studio de production vidéo. Ça n'a jamais servi de salle de réunion! Immédiatement l'équipe a commencé à installer des lampes, des rideaux, des écrans, puis faire des expériences. On était en amour avec l'espace. À mesure qu'on en parlait autour de nous, les gens manifestaient de l'intérêt , souligne William Levasseur, copropriétaire et producteur chez Pixel Nord.

De jeunes participants de partout en Estrie, de North Hatley, Sherbrooke, Richmond et Stoke, se sont prêtés au jeu avec beaucoup d'intérêt et de curiosité.

La nouvelle série Les joyeux patenteux sera à découvrir sur ICI TÉLÉ dès janvier 2022.