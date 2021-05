Les camps d'été espèrent une réponse d'ici la fin de la semaine

Actuellement, un décret interdit encore les camps de vacances avec séjour en raison de la pandémie de COVID-19. Bien que l' ACQAssociation des camps du Québec soit en discussion avec la santé publique pour que les camps aient lieu, le président de l'association, Thomas Lepage-Gouin, estime qu'une solution aurait déjà dû être proposée.

Pour certains d'entre nous, il est présentement déjà trop tard. Ces réponses-là, malheureusement on en aurait eu besoin il y a déjà un certain temps. On comprend que pour différentes raisons, ce n'était pas possible. À chaque jour qui passe, il y a des camps qui annoncent leur fermeture et ça va continuer d'arriver. On espère une réponse le plus rapidement possible, idéalement d'ici la fin de la semaine , a-t-il avancé.

Il y a près d'un mois, le 9 avril dernier, le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, avait donné un certain espoir.

Le directeur général du Centre du lac Pouce, Laval Dionne Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Pour le directeur général du Centre du lac Pouce à Laterrière, Laval Dionne, ce financement est plus que nécessaire. Les camps même s'ils n'ont pas lieu, il y a des frais fixes qui courent toujours même si on n'est pas en opération , a-t-il expliqué.

Un engouement pour les camps de jour

Pour ce qui est de la portion camp de jour offerte au Centre du lac Pouce, Laval Dionne a enregistré 20 % de plus d'inscriptions comparativement à l'an dernier. Rappelons que contrairement aux camps d'été avec séjour, les camps de jour, où les enfants retournent dormir chaque soir à la maison, sont autorisés, comme ce fut le cas l'été dernier.

Cet engouement se mesure aussi ailleurs à Saguenay. Sur sa page Facebook, le Patro de Jonquière a déclaré avoir rempli absolument toutes les plages horaires en environ cinq minutes. La situation est semblable à la ville de Saguenay, alors que quasiment toutes les plages horaires sont déjà comblées.

Par contre, même si les camps de jour peuvent avoir lieu, les frais en temps de COVID-19 sont beaucoup plus élevés. C'est beaucoup de contraintes. Il a fallu louer des chapiteaux, ça prend du personnel supplémentaire pour la désinfection, du matériel de désinfection , a énuméré Laval Dionne.

Aves les informations de Titouan Bussiere