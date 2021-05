Le Festival de musique du bout du monde dévoile sa programmation

Encore une fois cette année, le Festival de musique du bout du monde (FMBM) met à profit les grands espaces de Gaspé et des environs pour faire découvrir les trésors de la musique québécoise et gaspésienne.

Le directeur de l’événement, Steve Pontbriand se dit fier d’avoir pu s’adapter au contexte pandémique tout en préservant les valeurs du festival. Soit mettre de l’avant les beautés du paysage gaspésien et d’allier ça avec les diversités culturelles qui nous entourent.

Ce mariage entre les sites et leur musique est un élément que les artistes apprécient, raconte Steve Pontbriand. L’avantage qu’on a en temps de pandémie, c’est clairement l’espace.

Pour cette 17e édition, la programmation sera à 95 % québécoise et à 20 % gaspésienne.

Paysages et musique

Le directeur avoue qu’il a bien hâte de faire entendre les spectacles qui auront lieu au sommet du mont Béchervaise.

Les 5 à 7 au sommet de la montagne du centre de ski offriront une vue splendide sur la baie de Gaspé, mais aussi les concerts d’artistes aux styles multiples comme le Gaspésien Guillaume Arsenault, le pianiste Simon Leoza, les rythmes de l’auteure-compositrice autochtone Anachnid, ou le folk de l’Ontarienne Cat Clyde.

L’artiste choisi pour le désormais célèbre lever du soleil au Cap-Bon-Ami est le chanteur québécois d'origine sénégalaise Ilam. Un coup de coeur pour le comité de programmation , souligne M. Pontbiand.

Les festivaliers auront intérêt à réserver tôt puisque les prestations sur ce site extraordinaire se sont toujours déroulées à guichets fermés.

Spectacle au cap Bon Ami, parc Forillon Photo : Charles Bilodeau (FMBM)

La scène Hydro-Québec ne sera pas en reste avec Random Recipe en ouverture de festival, suivi le vendredi des désormais célèbres Bleu Jeans Bleu. La soirée de samedi animée par la rappeuse Sarahmée s’annonce survoltée.

Durant la journée, les spectacles gratuits du festival seront présentés sur la scène située près du site de l’œuvre d’Armand Vaillancourt, l’arche de l’Éveil collectif. Les festivaliers pourront y entendre Mi’gmafrica, Boulila, Ramon Chicharron, Irène, Wesli, Juan Sebastian Larobina, Stick & Bow et Mathilde Côté.

Installations sonores

La pandémie peut devenir une occasion d’innover.

Ce le sera pour le FMBMFestival de musique du bout du monde avec la présentation des installations électroacoustiques de l’artiste France Jobin. Ce sera le moment pour les festivaliers d’aller ouvrir leurs oreilles sur les routes du Grand Gaspé.

Les abords de la rivière York, l’église de Cap-aux-Os, Fort-Péninsule dans le Parc Forillon ainsi que le phare de Pointe-à-la-Renommée seront animés par des œuvres conçues spécifiquement pour ces lieux. L’artiste entreprendra une résidence en juin pour visiter les sites et s’en inspirer.

Déjà, celui de Pointe-à-la-Renommée, site de la première station de radiotélégraphie maritime de télégraphie sans fil du Canada, l’inspire beaucoup, selon M. Pontbriand.

Phare de Pointe-à-la-Renommée, Gaspésie Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Des projections vidéo de l’artiste Vj Ubiquity s’ajouteront à l’installation sonore de Fort-Péninsule.

Comme dans ce qui est devenu une tradition, la programmation sera complétée par des artistes des arts de la rue.

Ajustements pandémiques

La pandémie oblige à quelques contorsions et l’assistance sera limitée à 250 personnes. On planifie avec le contexte pandémique comme on a fait l’an passé. On ne connaît pas encore les règles exactes, mais on tient pour acquis qu’elles seront les mêmes , explique le responsable.

Les assouplissements ne seront que bienvenus, ajoute-t-il. Tous les sites de la programmation disposent de l’espace nécessaire pour accueillir plus de gens.

Les billets seront mis en vente le 21 mai prochain.