Aucune soumission reçue pour la reprise du Parc de l'Aventure basque en Amérique

L'appel d'offres a pris fin lundi après-midi.

Le maire Jean-Pierre Rioux se dit déçu qu'aucun acheteur ne se soit manifesté.

Il croit toujours en la possibilité de trouver un acquéreur pour cette infrastructure qui est la propriété de la Ville depuis bientôt trois ans, même si l'appel d'offres n'a pas permis de trouver une personne intéressée.

Pour l'instant, on n'a pas d'orientation de prise d'où on s'en va vraiment avec ça. On se donne du temps un petit peu , soutient-il.

Jean-Pierre Rioux, aimerait que le dossier du Parc de l'Aventure basque en Amérique soit réglé avant la fin de son mandat comme maire de Trois-Pistoles en novembre. (archives) Photo : Radio-Canada

M. Rioux souhaiterait voir des développements dans ce dossier d'ici l'été ou au moins avant les élections municipales en novembre.

Il aimerait que ce dossier soit réglé avant la fin de son mandat comme maire de Trois-Pistoles puisqu'il ne sera pas candidat à la mairie au prochain scrutin.

Ce serait l'idéal parce que ça fait quand même des années qu'on a ça sur le dos. [...] C'est un dossier qui traîne, mais on ne le fera ni à la course ni à la hâte. Une citation de :Jean-Pierre Rioux, maire de Trois-Pistoles

Selon le maire de Trois-Pistoles, il est important de maintenir le volet touristique du site.

Les critères qu'on a exposés au niveau de cette offre de vente là tiennent toujours. Il n'y a rien d'atténué dans ça. Alors, pour l'instant, si quelqu'un qui se manifestait et qui avait quelques détails à corriger, on prendrait le temps de le regarder, mais l'aspect touristique fait partie, quand même, du décor de cet équipement-là , soutient-il à ce propos.

Le Parc de l'Aventure basque en Amérique est fermé depuis 2016.

D'après les informations de Patrick Bergeron