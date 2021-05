COVID-19 : la vaccination étendue aux adultes de 40 à 49 ans dans le district de Porcupine

Le Bureau de santé Porcupine a indiqué par communiqué que tous les adultes âgés de 40 ans ou plus de son territoire peuvent maintenant prendre un rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19. C’est cinq jours plus tôt que ce qui était prévu dans le plan de vaccination de la province.

Le deuxième groupe de travailleurs ne pouvant faire de télétravail est aussi admissible dès maintenant, plutôt qu'à partir du 10 mai.

Ce groupe comprend entre autres les travailleurs des commerces essentiels, les travailleurs de la construction, les travailleurs sociaux, les employés des palais de justice, les conducteurs d’autobus et les électriciens.

Des cliniques de vaccination sont prévues dans plusieurs communautés dans les prochains jours, dont Timmins, Matheson, Kapuskasing et Hearst.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le vaccin de Moderna sera administré dans la majorité des centres, à l’exception de celui de Timmins qui distribuera aussi des doses du vaccin de Pfizer-BioNTech.

En point de presse mardi, la médecin hygiéniste du BSPBureau de Santé Porcupine , la Dre Lianne Catton, soulignait que les rendez-vous pour les personnes de plus de 50 ans ne se remplissaient pas aussi vite que prévu.

Hausse des cas actifs

Alors que le nombre de nouveaux cas est resté sous la barre de 3000 en Ontario pour une deuxième journée de suite, le nombre de cas est en légère hausse par rapport à mardi dans les circonscriptions sanitaires du Nord-Ouest, de Sudbury, de Porcupine, de North Bay-Parry Sound et d’Algoma.

Un total de 51 nouveaux cas a été signalé dans le Nord de l’Ontario mercredi, ainsi que 23 guérisons. Le nombre de cas actifs demeure tout de même sous la barre des 400 pour une troisième journée de suite.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le Bureau de santé du Nord-Ouest fait état de la plus importante hausse dans le Nord, avec 14 cas de plus, principalement dans les secteurs de Kenora et de Sioux Lookout.

La moyenne quotidienne du BSNO oscille autour de 10 nouveaux cas depuis deux semaines.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

De son côté, le Bureau de santé Porcupine, qui avait annoncé 7 cas mardi soir, a signalé 8 cas mercredi matin.

Santé publique Sudbury et districts a recensé 10 cas dans le Grand Sudbury, 1 dans une autre communauté du district de Sudbury et 1 sur l’île Manitoulin.

Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound a signalé 8 cas, tous dans la région de Parry Sound.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Santé publique Algoma, qui n’avait pas annoncé de nouveaux cas mardi, en a signalé 3 aujourd’hui.

Il y a eu 5 nouvelles infections dans le district de Thunder Bay, soit une de moins que mardi.

Les Services de santé du Timiskaming ont ajouté un seul cas à leur bilan pour une deuxième journée de suite.