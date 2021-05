Fin des quarantaines obligatoires pour les Canadiens vaccinés à leur entrée au Yukon

Ce n’est pas une invitation ouverte au voyage hors du Yukon pour vos vacances , prévient le médecin hygiéniste en chef, Brendan Hanley.

Si cette mesure s’applique à tous les Canadiens, elle concerne avant tout les Yukonnais puisque le premier ministre rappelle que d’autres restrictions sont en place au pays, et que les voyages non essentiels sont toujours déconseillés. Mais avec 65 % de sa population éligible ayant reçu les deux doses de vaccins contre la COVID-19, le Yukon va alléger les restrictions à ses frontières et sur son territoire.

Les Yukonnais et les voyageurs pouvant prouver qu’ils ont bien reçu les deux doses de vaccins il y a plus de deux semaines, pourront entrer au territoire sans avoir à s'isoler pendant 14 jours. Le médecin hygiéniste en chef rappelle qu’il leur faudra malgré tout éviter les lieux à risque élevé comme les hôpitaux et les centres de soins de longue durée, et surveiller les moindres symptômes durant les deux premières semaines de leur arrivée au Yukon.

Ces assouplissements ne concernent pas les personnes partiellement vaccinées. Quant à celles qui seraient actuellement en quarantaine, elles doivent y rester puisque la mesure n’entrera en vigueur que le 25 mai prochain.

Nous les Yukonnais sommes chanceux et dans une situation unique au Canada, mais notre situation pourrait changer rapidement tant que nous aurons un nombre significatif de personnes susceptibles d'être contaminées. Une citation de :Dr Brendan Hanley, médecin hygiéniste en chef du Yukon

Plus de confiance que la vaccination protège des variants

Si la menace des variants laissait planer le doute sur l’avenir il y a encore deux semaines, pour le Dr Hanley, cette dernière décision est prise à la lumière de plusieurs facteurs comme le taux d'activité du virus, le respect des mesures prises par la santé publique et la vaccination. Nous avons de plus en plus confiance en la protection des vaccins, même face aux variants , affirme le Dr Hanley.

Nous n’en serions pas là sans les efforts des Yukonnais , à préciser le premier ministre Sandy Silver. Des efforts qui sont récompensés par ces assouplissements, selon le Dr Hanley.

Si on peut donner un retour à ceux qui se sont fait vacciner et inciter les autres à le faire, cela peut augmenter le taux de vaccination, qui va en retour protéger toute la population. Une citation de :Dr Brendan Hanley, médecin hygiéniste en chef du Yukon

Au-delà des restrictions à la frontière, le 25 mai marque aussi la fin des restrictions pour les restaurants qui retrouveront leur pleine capacité d’accueil.