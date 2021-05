35 patients ont contracté la COVID-19 à l'hôpital de Chicoutimi puis sont décédés

Sur les 47 patients qui sont décédés dans la région après avoir contracté la COVID-19 à l'hôpital, 35 de ceux-ci se trouvaient à l'hôpital de Chicoutimi, 10 à celui d'Alma ainsi qu'un à Dolbeau-Mistassini et La Baie.

Radio-Canada révélait mercredi matin que 473 patients sont ainsi décédés au Québec, dont 47 au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les données par établissement ont été communiquées par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à la suite du point de presse donné par le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin, et le directeur régional de la campagne de vaccination, Marc Thibeault.

Ces cas sont répertoriés comme étant des infections nosocomiales, ce qui signifie que l'infection a été contractée en milieu hospitalier par un patient qui y était soigné pour une autre raison. Les données fournies s'étalent du 1er mars 2020 au 1er mars 2021.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux précise cependant que bien que ces personnes avaient tous un diagnostic confirmé de la COVID-19, il n’est pas possible de confirmer si elles sont décédées de la COVID ou des suites d'une autre maladie.

Les données

Ainsi, à l'hôpital de Chicoutimi, 13 patients décédés étaient hospitalisés au A2 en hémato-oncologie, 11 au A4 en pneumologie, sept au A3 en cardiologie et chirurgie cardiovasculaire et thoraciques ainsi que trois au C4 en chirurgie.

Pour ce qui est de l'hôpital d'Alma, six patients se trouvaient au département de médecine-gériatrie, trois en chirurgie et une à l'urgence.

Quant au décès à l'hôpital de Dolbeau-Mistassini, la personne était en médecine-chirurgie tandis que le patient à La Baie séjournait à l'Unité de réadaptation fonctionnelle intensive gériatrique.

Il n'y a eu aucun décès rapporté à l'hôpital de Jonquière.

L'hôpital d'Alma Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Rappelons que selon les données publiées au cours de l'année par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , environ 450 patients ont contracté la COVID-19 à l'hôpital de Chicoutimi et plus d'une quarantaine à Alma. Lors de la première vague, il n'y avait qu'à l'hôpital de Chicoutimi où étaient amenées les personnes hospitalisées en raison de la COVID-19. Alors que ce nombre augmentait lors de la 2e vague, d'autres unités COVID-19 ont été ouvertes dans les hôpitaux ailleurs dans la région.

Donald Aubin rassurant

Lors de son point de presse, Donald Aubin, a tenu à rassurer la population. Actuellement, on est dans une position dans laquelle on n'observe pratiquement pas de transmission dans nos hôpitaux, ou très peu. Actuellement, je peux vraiment dire que nos hôpitaux sont sécuritaires et je n’ai pas de craintes de dire ça à la population , a-t-il mentionné.

Selon le bilan quotidien du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , il y a une éclosion active de moins de cinq cas actifs de COVID-19 à l'hôpital de Jonquière.

Actuellement, 10 personnes sont soignées à l'unité COVID-19 de l'hôpital de Chicoutimi, qui est la seule ouverte dans la région.

Avec les informations de Roby St-Gelais et Catherine Paradis