Vaccination pour les gens de 35 ans et plus dès le 6 mai en Saskatchewan

L’âge d’admissibilité à la vaccination sera étendu à partir du 6 mai à tous les Saskatchewanais de 35 ans et plus. Cela s’appliquera aux différents moyens de vaccination comme la prise de rendez-vous, les cliniques au volant, les pharmacies et les cliniques mobiles.

Dans le nord de la province, les personnes de 18 ans et plus sont admissibles à la vaccination.

Les pharmacies participant au plan de vaccination recevront 15 500 doses du vaccin Moderna cette semaine. Ces doses commenceront à être administrées la semaine prochaine.

Les cliniques et les cliniques au volant auront 8000 doses de vaccin disponibles à partir de jeudi pour la fin de semaine.

L’Autorité de la santé de la Saskatchewan affirme que 6000 rendez-vous sont toujours disponibles pour recevoir les gens qui veulent être vaccinés.

Comment prendre rendez-vous? En ligne, à l'adresse suivante : https://www.saskatchewan.ca/COVID19-vaccine  (Nouvelle fenêtre) 

 Par téléphone, au 1 833 SASK-VAX (1 833 727-5829) - de 8 h à 23 h

La province a administré 9968 doses de vaccin mardi, ce qui porte à 470 715 le nombre de doses distribuées en Saskatchewan depuis le début de la campagne de vaccination.

Parmi ces doses, 2620 ont notamment été distribuées à Regina et 3348 l’ont été à Saskatoon.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget? Consulter sous forme de texte Un tableau indiquant le nombre de doses de vaccin reçues et administrées en Saskatchewan, ainsi que le nombre de personnes entièrement vaccinées.

Actuellement, plus de 80 % des personnes de plus de 60 ans et 66 % des personnes de plus de 40 ans ont reçu leur première dose de vaccin.

Le pourcentage de la population qui a reçu les deux doses de vaccin dans la province est de 3,83 %. Il est de 2,73 % dans l’ensemble du pays.

COVID-19 dans la province

La Saskatchewan rapporte mardi 443 infections aux nouveaux variants du coronavirus et dont le génome a été séquencé.

Cela porte à 2965 le nombre d'infections aux variants de la maladie dont le génome a été séquencé. Au total, 2933 sont issus du variant anglais, 9 sont issus du variant sud-africain, et 23 sont issus du variant brésilien (P1).

Regina reste l’épicentre de la maladie en Saskatchewan en ce qui concerne le nombre d'infections aux variants du coronavirus avec 1875 cas, soit 63 % des cas de la province.

En date du 4 mai, la province rapportait 7580 cas de variants du coronavirus qui ont été déterminés par un test de dépistage, mais dont le séquençage du génome n’a pas encore été effectué, dont 4026 à Regina et 770 dans le sud-est. Saskatoon rapporte 897 cas issus de variants.

La province dénombre 196 nouvelles infections à la COVID-19, ce qui porte à 42 203 le nombre total de cas de la maladie depuis le début de la pandémie.

Le nombre de cas actifs dans la province est actuellement de 2250.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget? Consulter sous forme de texte Un tableau indiquant le nombre de cas quotidiens de COVID-19 depuis le début de la pandémie en Saskatchewan.

Les autorités sanitaires rapportent également deux nouveaux décès. La Saskatchewan fait état de 500 décès.

Les victimes étaient toutes les deux âgées de plus de 70 ans et vivaient respectivement dans les régions de Regina et de Saskatoon.

Répartition des cas actifs dans la province : Région de Saskatoon : 495

Région de Regina : 614

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 437

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 160

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 403

Extrême nord (Zones extrême nord-ouest, centrale et extrême nord-est) : 111

Les autorités font également état de 250 nouvelles guérisons.

Actuellement, 171 personnes se trouvent à l’hôpital, dont 39 sont aux soins intensifs.

Limitez vos déplacements

La province recommande de réduire les déplacements dans la mesure du possible. Si un déplacement est nécessaire, les autorités sanitaires recommandent notamment de voyager directement vers la destination en évitant les arrêts non nécessaires.

La santé publique demande aussi de prendre en note les différents arrêts effectués au cas où un traçage de contacts soit nécessaire et de voyager uniquement avec les membres de la famille immédiate lorsque cela est possible.

Centres de soins de longue durée

Les visites dans les centres sont autorisées si au moins 90 % des résidents ont reçu leurs deux doses du vaccin depuis au moins trois semaines.

Les autorités sanitaires permettent que quatre personnes visitent un proche lorsque la rencontre se fait en extérieur. Seules deux personnes peuvent faire une visite en intérieur.

Si un résident complètement vacciné se déplace à l’extérieur, il n’aura plus à observer une quarantaine à son retour.

Il pourra y avoir des exceptions pour les centres de soins qui comptent moins de 10 résidents. Les visites y seront autorisées si toutes les personnes sauf une ont été vaccinées.