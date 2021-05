Rapport Mueller : Bill Barr a trompé la Cour et le Congrès, tranche une juge

Une juge fédérale de Washington reproche à l'ex-procureur général Bill Barr et au département de la Justice qu'il dirigeait d'avoir induit le tribunal et le Congrès en erreur au sujet de sa décision de ne pas porter d'accusation d'entrave à la justice contre l'ex-président Donald Trump, à l'issue de l'enquête Mueller sur la Russie.

M. Barr avait déclaré avoir fondé sa décision sur un mémorandum rédigé en mars 2019 par le bureau des conseillers juridiques du département.

La juge Amy Berman a ordonné la publication du document interne, à laquelle s'opposaient l'ex-procureur et d'autres responsables du département de la Justice, qui invoquaient un processus décisionnel interne et le secret professionnel.

Après avoir étudié le document et d'autres éléments, la juge a écrit dans un avis cinglant d'une trentaine de pages que les affirmations du département étaient si incompatibles avec la preuve soumise au dossier qu'elles [n'étaient] pas dignes de foi .

L'examen du document révèle que le procureur général n'était pas engagé dans un processus pour décider si le président devait être accusé d'entrave à la justice; le fait qu'il ne serait pas poursuivi était un fait acquis. Une citation de :Juge Amy Berman Jackson

La conclusion de la juge Berman Jackson est liée à une poursuite déposée par Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, un organisme de surveillance gouvernementale non partisan, qui réclamait, en vertu de la loi sur la liberté d'information, des documents du département liés à l'enquête de l'ex-procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence de Moscou dans la présidentielle de 2016.

Deux jours après avoir reçu le rapport Mueller, en mars 2019, Bill Barr avait notamment écrit dans une lettre au Congrès que le procureur spécial n'avait pas statué sur la question de l'entrave à la justice, lui laissant la responsabilité de la décision. Il n'y a pas de preuves suffisantes pour déposer d'accusation, avait-il lui-même tranché dans sa lettre de 4 pages.

Robert Mueller lui avait écrit pour exprimer sa frustration sur la façon dont les conclusions de son rapport avaient été présentées.

M. Barr avait ensuite affirmé devant le Congrès, en avril 2019, que sa décision avait été prise en consultation avec le bureau des conseillers juridiques et d'autres avocats de son département.

Or, a noté la juge Berman Jackson, la lettre de M. Barr au Congrès et le mémo sur lequel il a dit avoir fondé ses conclusions ont été écrits par les mêmes personnes au même moment .