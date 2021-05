Une première exposition solo pour Chantale Desbiens

Pour l’occasion, Chantale Desbiens, a décidé de miser sur l’émotion, la sensualité et la délicatesse. L’exposition a été créée en pleine pandémie. Il était important pour elle d’exprimer cette période de deuil et de résilience.

Je travaille encore et toujours avec les fleurs, mais pour cette exposition j’ai décidé d’aller un petit peu plus loin. Je vais chercher plus en profondeur le cœur de la fleur. Cette année était une année d’introspection, avec le confinement, j’ai décidé de traduire ça avec mes peintures , a-t-elle indiqué.

Chantale Desbiens a représenté les fleurs d'encore plus près. Photo : Radio-Canada

L’artiste n’en est pas à sa première exposition à la Galerie 5. En janvier 2020, elle avait participé au collectif Blanche immaculée. Avoir ça dans la région, ça nous donne un coup de pouce, c’est une belle marque de confiance envers l’artiste , a-t-elle ajouté.

Chantale Desbiens, qui est également journaliste à Radio-Canada, se dit fébrile d’enfin voir le public. Je vais pouvoir avoir le contact avec les gens qui viennent visiter, recevoir les commentaires en direct, c’est vraiment agréable , anticipe-t-elle.

Il sera possible de rencontrer l’artiste à la galerie tous les jeudis, samedis et dimanches du mois de mai. Le public peut également prendre un rendez-vous pour discuter avec Chantale Desbiens, tout en respectant les règles sanitaires.

D'après une entrevue de Julie Larouche