Vague d'hommages pour Régis Labeaume

Avant même la fin de l’allocution de Régis Labeaume, Valérie Plante a réagi sur son compte Twitter. J'accueille avec émotion la décision de Régis Labeaume de ne pas se représenter en novembre, après 13 ans comme maire de Québec. Merci pour les échanges et notre précieuse collaboration depuis mon arrivée comme mairesse de @MTL_Ville.

Quelques minutes plus tard, c’était au tour de Geneviève Guilbault de publier un gazouillis : Régis Labeaume aura été un homme passionné durant ses 4 mandats à la tête de notre @villequebec. Personne ne peut mettre en doute l'intensité et l'authenticité de son attachement et de son investissement personnel et professionnel. Monsieur le maire, merci pour ces 13 années.

La cheffe de l’opposition officielle à l'Assemblée nationale, Dominique Anglade, a quant à elle voulu remercier M. Labeaume pour son audace, sa détermination et sa vision qui font de la ville de Québec, cet endroit envié partout sur la planète!

De notre collaboration, je retiens ton amour des gens et tous ces grands projets réalisés , a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

Le chef de Démocratie Québec, Jean Rousseau a lui aussi salué le maire pour ses années consacrées au service public et son amour de longue date pour notre ville, dépassant la politique.

