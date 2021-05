Ottawa investit 1,5 M$ pour des emplois d’été en Abitibi-Témiscamingue

Ces investissements permettront à 269 employeurs de créer plus de 400 emplois dans les quatre MRC de la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue.

Sébastien Lemire affirme que dans le cadre du programme, les députés avaient l'opportunité d'orienter les investissements pour leur région dans des domaines d'emploi où les besoins sont plus importants.

Moi, je les ai ciblés en agriculture. Encore cette année, l’agriculture revient comme une priorité. Une autre priorité qu’on a ciblée, c’est la question du tourisme. Plus que jamais, cet enjeu-là va être important, avec l’événementiel. Les deux sont souvent liés, on sait qu’à peu près tous nos villages ont cette chance-là d’avoir des événements forts l’été dans lesquels on se rassemble, donc c’est important de pouvoir soutenir ces initiatives-là , affirme M. Lemire.

Un montant de 500 000 $ destiné au programme Nouveaux Horizons pour les aînés a également été annoncé par le député bloquiste.

Nouveaux Horizons, c’est un programme dans lequel les organismes pour aînés peuvent déposer des projets, avec une limite de 25 000 $, pour l’achat de matériel, pour de la formation ou d’autres éléments qui permettent d'agir au niveau de la qualité de vie des aînés. Ça peut toucher l’inclusion sociale et la participation citoyenne des aînés , résume-t-il.

Dans le cadre de l’appel de propositions 2019-2020 du programme, 27 projets pour les aînés d’Abitibi-Témiscamingue se partageront la somme exacte de 500 585 $.