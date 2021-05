L’Alberta ne sait pas quand elle assouplira les nouvelles restrictions sanitaires

L’Alberta pourra penser à lever les nouvelles restrictions sanitaires quand le nombre de nouveaux cas quotidiens et de cas actifs sera en déclin constant, a déclaré le premier ministre Jason Kenney.

Les nouvelles restrictions sanitaires annoncées mardi seront en place pendant au moins trois semaines, mais pourraient être prolongées, a-t-il ajouté en conférence de presse, mercredi.

Nous n’avons pas défini de chiffres précis pour assouplir les mesures. L’indicateur clé est la stabilisation des cas quotidiens et leur déclin. Une citation de :Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta

Il ajoute que son gouvernement compte aussi sur la campagne de vaccination pour assouplir les restrictions en toute sécurité.

Quand nous croirons qu’il sera prudent d’aller de l’avant avec la réouverture, nous le ferons en sachant que les vaccins aident à interrompre la chaîne de transmission et qu’ils font diminuer le nombre d’hospitalisations , explique le premier ministre.

La province espère que la population prendra les nouvelles restrictions au sérieux.

Si les gens comprennent le message et agissent de manière responsable, ces restrictions pourraient, on l’espère, être les dernières mesures à court terme mises en place et les entreprises pourront avoir un bon été , affirme Jason Kenney.

Faire respecter les restrictions

La province annonce également la mise sur pied d’un nouveau protocole d’intervention qui, selon elle, lui permettra de mieux faire respecter les ordres de santé publique sur son territoire.

Le protocole ciblera les individus, les groupes et les entreprises qui défient les ordres de santé publique à répétition.

Il prévoit la coordination du travail des services de police locaux, de Services de santé Alberta, de la Commission des jeux du hasard, de l'alcool et du cannabis de l'Alberta, ainsi que des Services des poursuites pénales et de la santé et la sécurité au travail.

J’ai confiance que le nouveau protocole permettra une réponse plus proactive. Une citation de :Kaycee Madu, ministre albertain de la Justice

Questionné concernant la réponse des autorités devant certains événements publics illégaux comme le rodéo organisé à Bowden, le ministre affirme avoir confiance dans le jugement des forces de l’ordre.

La Gendarmerie royale du Canada et les forces de l'ordre locales ont collaboré. Finalement, elles ont décidé de ne pas intervenir pendant l’événement, mais plutôt de faire le suivi auprès des individus impliqués dans l’organisation. Une enquête est en cours , explique-t-il.

Jason Kenney ajoute que les autorités disposent de plusieurs outils pour faire respecter les restrictions sanitaires. Elles peuvent par exemple se tourner vers les tribunaux pour empêcher la tenue d’un événement public.