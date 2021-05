Plutôt que de masser des dizaines de milliers de personnes le long des rues pour y présenter un défilé, la Ville de Montréal et le Comité de la fête nationale offriront plutôt cette année un parcours regroupant cinq grandes installations artistiques dans le Quartier des spectacles.

Défilé inversé

Du 20 au 24 juin, les visiteurs pourront célébrer la fête nationale du Québec en empruntant ce trajet piétonnier spécialement conçu pour les divertir dans le respect des règles sanitaires et de distanciation. Les stations proposeront des expériences immersives avec son, lumière, vidéo et nouvelles technologies , peut-on lire dans un document de la Ville de Montréal.

Une exposition à ciel ouvert sur l’histoire de la fête nationale sera aussi proposée au centre-ville grâce à la participation de la Société de développement de la rue Saint-Denis et de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Malheureusement, le traditionnel Grand spectacle de la fête nationale du Québec ne pourra avoir lieu en public cette année, encore une fois. Comme ce fut le cas l’an dernier, l’événement artistique sera présenté sans public à la télévision. Le spectacle, intitulé Québec tissé serré, sera enregistré cette année dans Charlevoix et retransmis le 24 juin sur les ondes d’ICI Radio-Canada, de Télé-Québec, de Noovo et de TVA.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, affirme qu’elle veut cependant ramener le Grand spectacle de la fête nationale l’an prochain dans la métropole.